إقبال كثيف للمصريين بدول الخليج في انتخابات النواب

شهدت لجان تصويت المصريين بالخارج في دول الخليج إقبالًا كبيرًا من أبناء الجالية منذ الساعات الأولى لفتح صناديق الاقتراع في اليوم الأول من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025.

وحرص المواطنون على التوافد المبكر للإدلاء بأصواتهم، مؤكدين التزامهم بالمشاركة ودعمهم لمسار الديمقراطية، ومعربين عن تقديرهم لأهمية هذا الاستحقاق الدستوري، معتبرين أن المشاركة تعكس انتماءهم ووعيهم الوطني، وتعبّر عن مسؤوليتهم تجاه مستقبل الدولة ومؤسساتها.

وأكد العديد من أبناء الجالية المصرية بدول الخليج أن مشاركتهم تأتي تأكيدًا لارتباطهم بوطنهم ورغبتهم في تمكين مجلس النواب من القيام بدوره خلال المرحلة المقبلة.

وتُجرى المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب في الخارج علي مدار يومي الجمعة والسبت الموافقين 21 و22 نوفمبر الجاري داخل 139 سفارة وقنصلية مصرية في 117 دولة، فيما ينطلق التصويت في الداخل في أيام 24 و25 نوفمبر الجاري، على أن تعلن النتيجة الرسمية يوم 2 ديسمبر المقبل.

وفي حال الحاجة إلى جولة الإعادة يُجرى الاقتراع في الخارج يومي 15 و16 ديسمبر المقبل، وفي الداخل يومي 17 و18 من الشهر ذاته، على أن تعلن نتيجة جولة الإعادة يوم 25 ديسمبر المقبل.

وتشكل اللجان المشرفة على أعمال الاقتراع والفرز والحصر العددى للأصوات من عدد كاف من أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي، ويعاونهم أمين أصلي أو أكثر من العاملين بوزارة الخارجية الذي يصدر بهم قرار من الهيئة الوطنية للانتخابات.

ويبدأ الاقتراع بالخارج من الساعة التاسعة صباحًا، وحتى الساعة التاسعة مساءً وفقًا لتوقيت الدولة التى يجرى فيها الاقتراع على النحو المبين بقرار الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن الجدول الإجرائى والزمنى لانتخابات مجلس النواب على أن يتخلله ساعة راحة يحددها رئيس اللجنة، بما لا يخل بضمان حسن سير العملية الانتخابية، وإذا وجد ناخبون فى جمعية الانتخاب - عند انتهاء الميعاد - لم يدلوا بأصواتهم يحرر رئيس اللجنة كشفًا بأسمائهم، وتستمر عملية التصويت حتى الانتهاء من إبداء آرائهم.