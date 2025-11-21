قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلماني: قرار تكساس يثبت صواب الرؤية المصرية المبكرة

عبد الرحمن سرحان

أكد النائب مصطفى أبو زهرة، عضو مجلس الشيوخ، أن قرار ولاية تكساس الأمريكية بتصنيف تنظيم الإخوان كـ«منظمة إرهابية أجنبية» يمثل حلقة جديدة في سلسلة الانهيارات المتتابعة للتنظيم دوليًا، وامتدادًا طبيعيًا للمسار الذي بدأه الشعب المصري في 30 يونيو و3 يوليو عندما فوّض الدولة لإنهاء وجود التنظيم وإنقاذ الهوية الوطنية.

وقال أبو زهرة إن ما يجري في الولايات المتحدة اليوم «ليس قرارًا منفصلًا، بل ارتدادٌ لزلزال سياسي واجتماعي بدأ في مصر قبل اثني عشر عامًا، حين خرجت الملايين لتقول كلمتها الفاصلة: لا مكان لتنظيم يُبدّد الهوية ويُهدد الدولة ويُقايض المجتمع بالأيديولوجيا».

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن التجربة المصرية بعد 30 يونيو وضعت خارطة طريق إقليمية ودولية في التعامل مع التنظيمات المتطرفة، وأن الدولة المصرية – بسياساتها السيادية والدبلوماسية – قدّمت للعالم الوثائق، والأدلة، والمسارات الفكرية التي تربط الإخوان بالتنظيمات الإرهابية الوظيفية في الشرق الأوسط، وهو ما بدأت كثير من الدول أخيرًا في إدراكه بشكل عملي.

وأضاف أبو زهرة أن «قرار تكساس يعكس حجم التصدع داخل البنية الدولية للتنظيم»، مؤكدًا أن تصنيف الجماعة منظمة إرهابية ومنعها من التملك وإغلاق مقارها هناك، يمثل «ضربة استراتيجية تمهّد لموجة قرارات مشابهة في ولايات ومؤسسات أمريكية أخرى».

وشدد على أن التحرك الأمريكي الجديد يثبت صواب الرؤية المصرية المبكرة، والتي اعتبرت الإخوان كيانًا عابرًا للحدود، يقوم على إنتاج التطرف وإعادة تدويره، ويشكّل تهديدًا مباشرًا للاستقرار في الشرق الأوسط والعالم.

تكساس الاخوان حظر الاخوان تصنيف الاخوان البرلمان

