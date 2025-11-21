جعجع: الممانعة تكتفي بلعن الظلام … وتمتلك شمعة لا تستخدمها

انتقد رئيس حزب القوات اللبنانية، سمير جعجع، أداء ما وصفه بـ«محور الممانعة» في التعامل مع الأزمات الداخلية، معتبرًا أن ممارساته تساهم في تأزيم الوضع بدل البحث عن حلول.

وقال جعجع، خلال لقائه مع قناة «القاهرة الإخبارية»، مع الإعلامي أحمد سنجاب ، إن «الممانعة تلعن الظلام باستمرار، بينما تمتلك شمعة يمكن استخدامها لتخفيف حدة الأزمة».

وأشار جعجع إلى أن الخطاب المستمر لمحور الممانعة حول إسرائيل مفهوم، «لكن الأهم هو ما يجب فعله لتجنيب لبنان الشرور المحتملة».

واعتبر أن الوقائع على الأرض تؤكد أن حزب الله لم يباشر ما سمّاه «حرب الإسناد» بعد أحداث 8 أكتوبر 2023، وظلت الحدود الجنوبية هادئة، متسائلًا: «هل كانت إسرائيل ستشن هجومًا على لبنان لو بقي الوضع كذلك؟ بالتأكيد لا».

وأكد أن المشكلة ليست في توصيف المخاطر، بل في كيفية إدارة هذه المخاطر بما يخدم مصلحة الدولة اللبنانية، متهمًا قوى الممانعة باتخاذ خيارات تؤدي إلى نتائج عكسية وتضع البلاد في مواجهة ما لا تستطيع تحمّله.