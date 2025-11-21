مفاجآت جديدة في قضية سارة خليفة.. تنظيم دولي وليست جريمة فردية

علق المحامي بالنقض وائل نجم على تطورات قضية الإعلامية سارة خليفة التي تواجه عقوبة جديدة على خلفية اتهامها بتعاطي المواد المخدرة، موضحًا أن المرافعة التي قدّمها ممثل النيابة العامة أمام المحكمة كانت شديدة القوة والتأثير، لأنها عبرت بصدق عن وجدان المجتمع وطالبت بتوقيع أقصى عقوبة ممكنة وفقًا للقانون.

شبكة دولية تضم عناصر أجنبية

وقال نجم في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، إن خطورة الجريمة وطبيعة التنظيم الإجرامي المرتبط بها يضاعفان المسئولية القانونية، خصوصًا أن التنظيم كان يعمل عبر شبكة دولية تضم عناصر أجنبية خارج البلاد، ويتولّى تحريك أفراد داخل مصر، بل وامتد الأمر إلى اتهام أسرة كاملة تضم والد المتهمة ووالدتها وزوجها وشقيقتها.

وأضاف أن النيابة العامة وصفت المتهمة بأنها لم تخجل من الوقوف في موضع المجرم، وارتكبت – وفق ما جاء في المرافعة – ما “أملاه عليها شيطانها”، مشيرًا إلى أن قانون العقوبات حدد عقوبة الاتجار في المواد المخدرة بالسجن المشدد من 3 سنوات وحتى المؤبد، وقد تصل في بعض الحالات إلى الإعدام، بموجب المادة 33 من قانون العقوبات.



وتابع نجم أن برنامج “مهمة صعبة” كشف بوضوح آليات تفكير المجرمين وطبيعة التخطيط والتنفيذ، وأن المتهمة – بحسب النيابة – لم تتجنب الشرور، بل كانت جزءًا من إعدادها وإلحاقها بالمجتمع.

ضمير الأمة المصرية

وأكد أن ممثل النيابة لم يكن يتحدث كطرف في قضية فقط، بل باعتباره ضمير الأمة المصرية والمدافع عن قيمها وكيانها، ولذلك تناول المرافعة من منظور متكامل يشمل خطورة المخدرات، أساليب تصنيعها، مسارات تهريبها، وكيفية توزّع الأدوار داخل الشبكات الإجرامية بين جلب المواد وتصنيعها وتوزيعها.



وشدد وائل نجم على أننا أمام نمط جديد من الجرائم يرتكبه أشخاص يتخفّون وراء مظهر النزاهة والشرف، بينما يمارسون في الخفاء سلوكيات تهدد المجتمع، مشيرًا إلى أن كثيرين يستخدمون غطاء دينيًا أو اجتماعيًا على مواقع التواصل لإخفاء حقيقتهم.