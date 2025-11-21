قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

حسين فهمي في حفل ختام القاهرة السينمائي: قوة السينما في إبقاء الحقيقة حيّة

نجلاء سليمان

شهد حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته السادسة والأربعين لحظة مؤثرة حملت رسالة إنسانية عميقة، حيث صعد رئيس المهرجان الفنان الكبير حسين فهمي إلى خشبة المسرح، بعد عرض صورة الطفلة هند رجب مصحوبا بصوتها، موجها كلمة إلى الحضور عبّر فيها عن جوهر قوة السينما ودورها في حفظ الذاكرة وتوثيق الحقيقة، قائلا: "إن المكالمة التي استمعتم إليها للوهلة الأولى تبدو وكأنها مشهد من فيلم سينمائي، لكنّها مؤسفة ومؤلمة لأنها حقيقية. إنه صوت الطفلة هند رجب، طفلة فلسطينية من غزة، ظلت تصرخ وتستنجد مدة ثلاث ساعات بعد أن شاهدت أفراد أسرتها يُقتلون أمام عينيها برصاص الاحتلال. طفلة لم تتجاوز السادسة من عمرها واجهت لحظات قاسية انتهت بموتها، بينما العالم ينظر في اتجاه آخر. إن قوة السينما تكمن في قدرتها على التوثيق، وعلى إبقاء القصص الحقيقية حيّة لا تُمحى، مهما حاول البعض تجاهلها أو التغاضي عنها. فتبقى هند وقصتها وصوتها حاضرًا، ويبقى الأطفال الذين يشبهونها ليسوا مجرّد أرقام، بل بشرا حقيقيين من لحم ودم".

وأضاف رئيس المهرجان: "يسرّني أن يكون فيلم ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته السادسة والأربعين هو فيلم صوت هند رجب. 

وقد شهدت هذه الدورة العديد من الأنشطة والفعاليات المميزة، وعلى رأسها عروض الأفلام المتنافسة التي حظيت بإقبال جماهيري كبير، إضافة إلى عروض الأفلام المرممة، والورش والماستر كلاس التي شارك فيها أسماء بارزة في صناعة السينما، إلى جانب سوق المهرجان الذي استقطب جمهورًا واسعًا من المهتمين بالسينما. كل هذه الفعاليات ما كانت لتتحقق لولا دعم العديد من الجهات، وفي مقدمتها وزارة الثقافة برئاسة الدكتور أحمد فؤاد هنو وفريق مكتبه، ووزارات الخارجية، والداخلية، والسياحة والآثار، والشباب والرياضة، وهيئة تنشيط السياحة، ومحافظة القاهرة، والدكتور علاء عبد السلام رئيس دار الأوبرا المصرية، التي نعدّها صرحًا للفن والثقافة في مصر. كما أتقدم بالشكر إلى جميع مؤسسات الدولة على دعمها الصادق وإيمانها بقيمة السينما".

كما أثنى على فريق عمل المهرجان وما بذلوه من جهود كبيرة، بدءًا من إدارة المهرجان وعلى رأسها المدير الفني للمهرجان الناقد محمد طارق، ومحمد سيد عبد الرحيم مدير أيام القاهرة لصناعة السينما، والعاملين بالمكتب، مرورًا بمخرج حفلي الافتتاح والختام الأستاذ محمد حمدي وفريقه، والدكتورة رحاب هاني كاتبة حفلي الافتتاح والختام، و مصطفى أبو دشيش رئيس مجلس إدارة شركة موستيك المعنية بالعمل على السجادة الحمراء، و أمير وديع، و هاني نصيف، وشركة  Variety، وكذلك المهندس محمد عصام (سينيتك مصر) المسؤول عن تجهيز وتشغيل قاعات السينما، إضافة إلى الموسيقار شاشو One Man Band  الذي قدم موسيقى الحفل والموسيقى المصاحبة للمهرجان.

وفي كلمته، هنّأ حسين فهمي الشعب القطري على انطلاق فعاليات مهرجان الدوحة السينمائي في دورته الجديدة، كما أعلن عن توقيع اتفاقية تعاون بين مهرجان القاهرة السينمائي الدولي ولجنة الأفلام في المدينة الإعلامية – قطر، مؤكدًا أنه تعاون مثمر يخدم صناعة السينما العربية. 

عن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

يُعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا، وأحد أبرز المهرجانات الدولية المعتمدة من الاتحاد الدولي للمنتجين (FIAPF). تأسس عام 1976، ويقام سنويًا تحت رعاية وزارة الثقافة. يحرص المهرجان في كل دورة على الجمع بين البعد الفني والبعد المهني، ما يجعله منصة رئيسية للحوار بين الثقافات وتعزيز حضور السينما العربية على الساحة الدولية.

