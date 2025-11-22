ناسداك يتراجع بأكثر من 2% .. وداو جونز يفقد نحو 380 نقطة في الختام



تراجعت الأسهم الأمريكية مع تلاشي الدعم الذي تلقته وول ستريت من نتائج أعمال "إنفيديا"، وتجدد مخاوف تضخم تقييمات شركات التكنولوجيا، لاسيما في ظل تقلص احتمالات خفض الفيدرالي للفائدة.

وفي ختام الجلسة، انخفض مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 0.84% أو ما يعادل 386 نقطة إلى 45752 نقطة، بعد أن لامس 46856 نقطة خلال التعاملات.

وتراجع مؤشر "إس آند بي 500" الأوسع نطاقاً بنسبة 1.56% أو 103 نقاط إلى 6538 نقطة، كما انخفض مؤشر "ناسداك" المركب بنسبة 2.16% أو 486 نقطة إلى 22078 نقطة.

على الجانب الآخر من الأطلسي، زاد مؤشر "ستوكس يوروب 600" بنسبة 0.40% إلى 563.94 نقطة، ليسجل أداءً إيجابياً للمرة الأولى منذ 6 جلسات، مع ارتفاع المؤشر الفرعي لقطاع التكنولوجيا 0.12%.

وارتفع كلٌ من مؤشرات "فوتسي 100" البريطاني بنسبة 0.21% إلى 9527 نقطة، و"داكس" الألماني بنسبة 0.50% إلى 23278 نقطة، و"كاك 40" الفرنسي بنسبة 0.34% إلى 7981 نقطة.

وفي اليابان، صعد مؤشر "نيكي 225" بنسبة 2.65% إلى 49823 نقطة، لينهي سلسلة خسائره التي استمرت لأربع جلسات، فيما زاد نظيره الأوسع نطاقاً "توبكس" بنسبة 1.65% إلى 3299 نقطة.