طريقة عمل بيكاتا بالدجاج أحلى من المطاعم

بيكاتا بالدجاج من الأطباق الرئيسية التي يعشق الكثير من الأشخاص تناولها مما يدفع البعض إلي شرائها من المحلات والمطاعم.

قدمت الشيف غادة جميل، مقدمة برنامج اتفضلوا عندنا على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل بيكاتا بالدجاج.

مقادير بيكاتا بالدجاج



● دجاج بانيه

● ملح

● فلفل أسود

● بابريكا

● زيت

● زبدة

● بصل مفروم

● مشروم شرائح

● دقيق

● ثوم مفروم

● كريمة

● لبن

● مستردة

● صويا صوص

للتقديم

● أرز أبيض





طريقة تحضير بيكاتا بالدجاج



يشوح البصل و الثوم مع الزبدة ثم تضاف صدور الدجاج وتتبل بالملح و الفلفل و البابريكا و مكعب المرقة، ثم ينزع الدجاج و يضاف المشروم والدقيق و اللبن ثم الكريمة و المسترده و الصويا صوص، ثم يضاف الدجاج و يترك حتى تمام النضج و يقدم مع الأرز الأبيض