غرامة 200 جنيه عقوبة التدخين داخل وسائل المواصلات في قانون المرور

حدد قانون المرور عقوبة لجريمة التدخين في وسائل النقل الجماعي ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة التدخين في وسائل النقل الجماعي.

عقوبة التدخين في وسائل المواصلات

وحدد قانون المرور عددا من العقوبات لكل المخالفين، ومن بينها التدخين فى وسائل المواصلات، حيث تشتمل هذه العقوبات على:

فرض قانون المرور عقوبة غرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على 200 جنيه، لمن يقوم بالتدخين داخل مركبات النقل الجماعي للركاب، بعد أن اعتبرها القانون من الجرائم المرورية.

ونص قانون المرور على أن فرض عقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 5000 ولا تزيد على 20000، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بقيادة مركبة آلية بدون رخصة قيادة، أو السماح بقيادة مركبة لمن هو دون الثماني عشرة سنة أو لأي شخص غير مرخص له بالقيادة، ومن ثم ستكون هنا العقوبة على من يسمح بالسواقة سواء كان الولد أو صاحب السيارة ممن يعملون إشغال الصبية الذين لم يتجاوز سنهم 18 عامًا.

وطبقا لـ قانون المرور، تعرضت العقوبة أيضًا لمن يقوم بإنشاء أو إدارة مركز لتعليم قيادة المركبات الآلية دون الحصول على ترخيص بذلك من الإدارة العامة للمرور، بحيث أن من يعمل على إدارة مثل هذه المراكز لا بد له أن يحصل على ترخيص من المرور.

وتواصلت صباح اليوم السبت أعمال التصويت للمصريين بالخارج، حيث فتحت مقار الاقتراع في 13 دولة أبوابها لليوم الثاني ضمن المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النوشملت هذه الدول: الجزائر، المغرب، تونس، البرتغال، بريطانيا، إيرلندا، باكستان، أنجولا، الكاميرون، تشاد، جمهورية الكونغو الديمقراطية، غينيا الاستوائية، والجابون.

وتمت عملية الاقتراع وسط استعدادات تنظيمية مكثفة من السفارات والقنصليات المصرية، إلى جانب التسهيلات التي وفرتها وزارة الخارجية والهيئة الوطنية للانتخابات لضمان انسياب العملية الانتخابية في أجواء آمنة ومنظمة، مع توفير الدعم الكامل للناخبين خلال عملية الإدلاء بأصواتهم.

وتجري المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب بالخارج على مدار يومي 21 و22 نوفمبر الجاري داخل 139 سفارة وقنصلية في 117 دولة، بينما ينطلق التصويت داخل مصر يومي 24 و25 نوفمبر. ومن المقرر إعلان النتيجة الرسمية في 2 ديسمبر المقبل، وفي حال إجراء جولة الإعادة، سيجري التصويت للمصريين بالخارج يومي 15 و16 ديسمبر، وفي الداخل يومي 17 و18 ديسمبر، على أن تعلن النتيجة النهائية في 25 ديسمبر.

وتشرف على عملية الاقتراع والفرز لجانٌ مكوّنة من أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي، ويعاونهم أمناء من العاملين بوزارة الخارجية وفق قرار الهيئة الوطنية للانتخابات، بما يضمن دقة الإجراءات وسير العملية الانتخابية وفق الضوابط المقررة.

ويبدأ التصويت بالخارج من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً حسب توقيت كل دولة. وفي حال وجود ناخبين داخل مقر اللجنة عند انتهاء الوقت المحدد، يسمح لهم بمتابعة الإدلاء بأصواتهم حتى الانتهاء بالكامل.

ويعكس استمرار فتح اللجان لليوم الثاني في هذه الدول حرص المصريين بالخارج على المشاركة الفاعلة في هذا الاستحقاق البرلماني المهم، ودعم مسيرة الحياة الديمقراطية.واب المصري 2025.