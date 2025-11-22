قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حبس عصابة سلطان الأعرج للتسول في القاهرة والجيزة
وزير الإسكان يفتتح المؤتمر والمعرض الدولي للمياه والبنية التحتية (IWWI 2025)
مفتي الجمهورية: دار الإفتاء كانت ومازالت ركيزة لنشر الفكر الوسطي وتصحيح المفاهيم وتعزيز الوعي الديني
إطلاق مشروع الصناعة الخضراء المستدامة بالعاصمة الإدارية بمشاركة واسعة من شركاء التنمية
في 23 يومًا فقط| 360 مليون جنيه غسيل و200 ألف قرص مخدر.. الداخلية تطهر بؤر الجريمة
كيفية معرفة مكان لجنة التصويت بانتخابات مجلس النواب المرحلة الثانية
أحمد شوبير يوضح تفاصيل إصابة حارس الأهلي محمد الشناوي
تقرير يكشف: حماس جمعت معلومات حساسة عن دبابات إسرائيلية ونجحت في تعطيلها قبل 7 أكتوبر
بعد استخدامه بجريمة المنشار الكهربائي.. تعرف على مخاطر الذكاء الاصطناعي للمراهقين
أسعار برامج حج الجمعيات الأهلية لموسم 1447هـ – 2026م.. وطريقة الاستعلام عن النتيجة
محضر ضد شقيقها.. شيرين عبد الوهاب تستغيث مجددا من أقرب الناس لها| التفاصيل الكاملة
قولت لك .. زوجة إمام عاشور توجّه رسالة له بعد تألقه أمام شبيه القبائل الجزائري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

سباق انتخابي محتدم في جنوب سيناء وصراع ساخن يخطف الأنظار قبل ساعات من فتح اللجان

المشهد الانتخابي
المشهد الانتخابي
ايمن محمد

تعيش جنوب سيناء أجواء انتخابية ساخنة مع اقتراب انطلاق المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، حيث يشهد المشهد تنافسًا غير مسبوق بين أبناء القبائل وعدد من المرشحين المستقلين والحزبيين في دائرتي خليج السويس وخليج العقبة.

وفي الدائرة الثانية، تتجه الأنظار إلى أربعة مرشحين بارزين، يأتي في مقدمتهم النائب سيد عوض سكرتير لجنة النقل والمواصلات في البرلمان السابق، والذي يخوض المعركة معتمدًا على رصيده الخدمي في المحافظة.

 كما يدخل المنافسة النائب السابق غريب حسان المعروف بشعبيته الواسعة، إلى جانب المرشح الشاب سليمان حميد المحامي، والمرشح عطية حميد الرياضي الذي يحظى بدعم كبير بين الشباب وأهالي طور سيناء. ويشارك في السباق كذلك النائب الأسبق إبراهيم رفيع مرشح حزب حماة الوطن، والمرشح ماجد ربيع من قبيلة القرارشة.

أما في دائرة خليج العقبة، فيتصاعد التنافس بين مرشحي القبائل ومرشح حزب مستقبل وطن حسين موسى. ويتقدم المشهد ثلاثة مرشحين من قبيلة المزينة، هم: أحمد ناصر بريك المحامي، وعايد فتيح صاحب الشعبية الكبيرة في نويبع ودهب، وسليمان موسى، بالإضافة إلى المرشح محسن جعفر الذي يحظى بتأييد واسع داخل مدينة دهب وباقي مدن خليج العقبة .

ومع ارتفاع عدد المرشحين، التزمت الأحزاب بالحياد تجاه المستقلين، فيما التزم جميع المتنافسين بإزالة الدعاية خلال فترة الصمت الانتخابي، لتبدأ بعدها مرحلة “التربيطات” النهائية، وتجهيز المقرات والخيام المخصصة لاستقبال الناخبين بالقرب من اللجان.

وفي السياق ذاته، أنهت محافظة جنوب سيناء استعداداتها لانطلاق الانتخابات المقرر عقدها يومي 24 و25 نوفمبر الجاري. وقد أعلنت مديرية التربية والتعليم جاهزية 15 مقرًا انتخابيًا موزعة على مدن المحافظة، بعد تجهيز المدارس المخصصة لاستقبال الناخبين والناخبات.

وتشمل المقرات الانتخابية مدارس في مدن: طور سيناء، نويبع، سانت كاترين، أبو زنيمة، رأس سدر، شرم الشيخ، دهب، وأبو رديس، وسط متابعة مكثفة من الجهات التنفيذية لضمان سير العملية الانتخابية بكامل الانضباط والجاهزية.

وتستعد المحافظة لأيام انتخابية حافلة قد تُحدث تغييرًا ملموسًا في المشهد النيابي بجنوب سيناء، وسط ترقب واسع من أبناء القبائل لمعارك انتخابية توصف بأنها الأقوى منذ سنوات.

جنوب سيناء انتخابات ساخنة النواب المرحلة الثانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

اجازة للطلاب| تعطيل الدراسة بمدارس لجان انتخابات مجلس النواب حتى الثلاثاء القادم

مرتبات شهر نوفمبر

بعد بيان وزارة المالية.. موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025 رسميًا

الزمالك

بدون تشفير .. قناة مصرية مفتوحة تنقل مباراة الزمالك وزيسكو الزامبي

نادية السيد وهشام ماجد

هشام ماجد يتوقع «وليمة» فيجد «بيض بالبسطرمة».. فيديو يشعل السوشيال ميديا

مرتضى منصور

هشام نصر يكشف علاقة مرتضى منصور وآخرين بشأن سحب أرض الزمالك

صورة المتهم

أبرز اعترافات المتهم بإنهاء حياة صديقه مهندس الإسكندرية قبيل بدء المحاكمة

وزير الشباب والرياضة

وزير الشباب والرياضة يوضح موقف الدولة من أزمة نادي الزمالك

عمرو أديب

عمرو أديب ينتقد فكرة تخصيص أرض بديلة للزمالك

ترشيحاتنا

رونالدو

5 صفعات مؤلمة من الفيفا لـ كريستيانو رونالدو.. توتر متصاعد رغم التاريخ

قناة مفتوحة لنقل مباراة الأهلي

مجانا.. طريقة مشاهدة مباراة الأهلي وشبيبة القبائل بدوري أبطال أفريقيا

كأس العالم

نجوم كبار خارج كأس العالم 2026 .. غيابات صادمة تهز المشهد الكروي العالمي

بالصور

قيادة الجيش الثاني الميداني تستقبل شيوخ وعواقل وممثلى المجتمع المدني بشمال سيناء

قيادة الجيش الثاني الميداني تستقبل شيوخ وعواقل وممثلى المجتمع المدني بشمال سيناء
قيادة الجيش الثاني الميداني تستقبل شيوخ وعواقل وممثلى المجتمع المدني بشمال سيناء
قيادة الجيش الثاني الميداني تستقبل شيوخ وعواقل وممثلى المجتمع المدني بشمال سيناء

تمارين بسيطة لتحفيز نمو خلايا الدماغ.. كيف تحافظ على صحة عقلك وتزيد مرونته؟

أفضل التمارين لتحفيز الدماغ
أفضل التمارين لتحفيز الدماغ
أفضل التمارين لتحفيز الدماغ

هشام ماجد يتوقع «وليمة» فيجد «بيض بالبسطرمة».. فيديو يشعل السوشيال ميديا

نادية السيد وهشام ماجد
نادية السيد وهشام ماجد
نادية السيد وهشام ماجد

استرجعي لون شعرك الطبيعي بوصفات منزلية فعّالة.. اتبعي النصائح

أفضل الوصفات المنزلية لإرجاع لون الشعر الطبيعي
أفضل الوصفات المنزلية لإرجاع لون الشعر الطبيعي
أفضل الوصفات المنزلية لإرجاع لون الشعر الطبيعي

فيديو

هل يفكر أحمد السقا في العودة لطليقته مها الصغير

بعد تصريحاته الأخيرة.. هل يفكر أحمد السقا في العودة لطليقته مها الصغير؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: سردية الرياض المتفردة

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: نظير عيّاد وسؤال الإفتاء اليوم

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

المزيد