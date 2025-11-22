سباق انتخابي محتدم في جنوب سيناء وصراع ساخن يخطف الأنظار قبل ساعات من فتح اللجان

تعيش جنوب سيناء أجواء انتخابية ساخنة مع اقتراب انطلاق المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، حيث يشهد المشهد تنافسًا غير مسبوق بين أبناء القبائل وعدد من المرشحين المستقلين والحزبيين في دائرتي خليج السويس وخليج العقبة.

وفي الدائرة الثانية، تتجه الأنظار إلى أربعة مرشحين بارزين، يأتي في مقدمتهم النائب سيد عوض سكرتير لجنة النقل والمواصلات في البرلمان السابق، والذي يخوض المعركة معتمدًا على رصيده الخدمي في المحافظة.

كما يدخل المنافسة النائب السابق غريب حسان المعروف بشعبيته الواسعة، إلى جانب المرشح الشاب سليمان حميد المحامي، والمرشح عطية حميد الرياضي الذي يحظى بدعم كبير بين الشباب وأهالي طور سيناء. ويشارك في السباق كذلك النائب الأسبق إبراهيم رفيع مرشح حزب حماة الوطن، والمرشح ماجد ربيع من قبيلة القرارشة.

أما في دائرة خليج العقبة، فيتصاعد التنافس بين مرشحي القبائل ومرشح حزب مستقبل وطن حسين موسى. ويتقدم المشهد ثلاثة مرشحين من قبيلة المزينة، هم: أحمد ناصر بريك المحامي، وعايد فتيح صاحب الشعبية الكبيرة في نويبع ودهب، وسليمان موسى، بالإضافة إلى المرشح محسن جعفر الذي يحظى بتأييد واسع داخل مدينة دهب وباقي مدن خليج العقبة .

ومع ارتفاع عدد المرشحين، التزمت الأحزاب بالحياد تجاه المستقلين، فيما التزم جميع المتنافسين بإزالة الدعاية خلال فترة الصمت الانتخابي، لتبدأ بعدها مرحلة “التربيطات” النهائية، وتجهيز المقرات والخيام المخصصة لاستقبال الناخبين بالقرب من اللجان.

وفي السياق ذاته، أنهت محافظة جنوب سيناء استعداداتها لانطلاق الانتخابات المقرر عقدها يومي 24 و25 نوفمبر الجاري. وقد أعلنت مديرية التربية والتعليم جاهزية 15 مقرًا انتخابيًا موزعة على مدن المحافظة، بعد تجهيز المدارس المخصصة لاستقبال الناخبين والناخبات.

وتشمل المقرات الانتخابية مدارس في مدن: طور سيناء، نويبع، سانت كاترين، أبو زنيمة، رأس سدر، شرم الشيخ، دهب، وأبو رديس، وسط متابعة مكثفة من الجهات التنفيذية لضمان سير العملية الانتخابية بكامل الانضباط والجاهزية.

وتستعد المحافظة لأيام انتخابية حافلة قد تُحدث تغييرًا ملموسًا في المشهد النيابي بجنوب سيناء، وسط ترقب واسع من أبناء القبائل لمعارك انتخابية توصف بأنها الأقوى منذ سنوات.