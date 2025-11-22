وكيل صحة الوادي الجديد يتابع الخدمة الطبية بمستشفى الفرافرة المركزي

أجرى الدكتور شريف صبحي وكيل وزارة الصحة بمحافظة الوادي الجديد، زيارة ميدانية لمستشفى الفرافرة المركزي، لمتابعة سير العمل، ومدى الانضباط الإدارى، والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وجودة الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، واللواء دكتور محمد سالمان الزملوط.

وكان في استقباله الدكتور أحمد عبد الناصر مدير مستشفى الفرافرة، الذي اصطحب وكيل الصحة في جولة شاملة لأقسام المستشفى للاطلاع على سير العمل ومتابعة تمام الجاهزية لاستقبال الحالات وتقديم الخدمات الطبية على مدار الساعه.

والتقى وكيل الوزارة، بمجموعة من المواطنين المترددين على المستشفى، حيث استمع إلى آرائهم حول مستوى الخدمة، واطمأن على مدى رضاهم عنها، موجهًا بحل الشكاوى فورًا لضمان توفير بيئة علاجية مريحة وفعالة.