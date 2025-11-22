الرعاية الصحية توضح معايير تغطية التأمين الصحي الشامل وخدماته للمواطنين.. فيديو

كشف الدكتور محمد سامي، مساعد المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية بالتأمين الصحي، تفاصيل منظومة التأمين الصحي الشامل، مؤكدًا مدى شمولية الخدمات ووضوح المعايير المتبعة لضمان تقديم خدمة صحية متميزة للمواطنين.

وأوضح سامي، خلال لقائه مع سارة سامي في برنامج «أنا وهو وهي» المذاع على قناة صدى البلد، أن منظومة التأمين الصحي الشامل تقدم تغطية لمختلف الأمراض، موضحًا أن المنظومة تُعد مقدمة خدمة متكاملة، وأن تعريف المرض ومعايير العلاج يتم تحديدها ضمن نطاق منظومة الصحة في مصر.

وأشار إلى أن المستشفيات الخاصة التي ترغب في الانضمام للمنظومة تخضع لمعايير محددة، مؤكّدًا: «كمنشآت تابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية، لابد أن تكون مسجلة في الهيئة، وأن تحصل على الاعتماد الرقابي وفق القانون، لتكون مؤهلة للانضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل».

وأضاف سامي أن الهيئة العامة للاعتماد الرقابي تقوم بالتأكد من استيفاء المستشفيات للإجراءات التشغيلية اللازمة، وضمان توافر الأدلة والبروتوكولات التشغيلية، بحيث يطمئن المنتفع بأن الخدمة المقدمة في منشأته ستكون عالية الجودة وبدون أي تكلفة إضافية، إذ يشملها الاشتراك في التأمين الصحي الشامل.

وتابع أن الهيئة تولي اهتمامًا بالغًا بمخرجات المنظومة، من خلال تحليل المعطيات ومعالجتها لضمان تقديم خدمة صحية متكاملة، موضحًا أن المرحلة الأولى من التأمين الصحي الشامل شملت ست محافظات بدأت في 2019 بناءً على توجيهات الرئيس حيث يمكن لأي مواطن يحمل بطاقة رقم قومي ضمن هذه المحافظات التسجيل والانضمام للمنظومة من خلال أقرب وحدة أو مركز طبي.