الشركة المصرية للأتوبيس الترددي تنفي تعديل توقيتات التشغيل
تعليم القليوبية: إجازة فى 315 مدرسة خلال يومى انتخابات مجلس النواب
وزير الاستثمار: زيادة في الصادرات غير البترولية بنسبة 19% لتصل إلى 40,6 مليار دولار
مفتي الجمهورية: دار الإفتاء ركيزة لنشر الفكر الوسطي وتصحيح المفاهيم وتعزيز الوعي
وزيرة التضامن تغرس نخلة في حديقة 30 يونيو بالوادي الجديد | شاهد
محافظ الجيزة: تخفيض 25% من قيمة التصالح في مخالفات البناء حال السداد الفوري
خلت من نجوم الأهلي.. ثنائي بيراميدز ضمن قائمة هدافي دوري الأبطال
نائب رئيس جمعية مستثمري مرسى علم يتوقع وصول السياحة في مصر إلى 20 مليون سائح بنهاية 2025
حبس عصابة سلطان الأعرج للتسول في القاهرة والجيزة
وزير الإسكان يفتتح المؤتمر والمعرض الدولي للمياه والبنية التحتية (IWWI 2025)
إطلاق مشروع الصناعة الخضراء المستدامة بالعاصمة الإدارية بمشاركة واسعة من شركاء التنمية
في 23 يومًا فقط| 360 مليون جنيه غسيل و200 ألف قرص مخدر.. الداخلية تطهر بؤر الجريمة
الرعاية الصحية توضح معايير تغطية التأمين الصحي الشامل وخدماته للمواطنين.. فيديو

عبد الخالق صلاح

كشف الدكتور محمد سامي، مساعد المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية بالتأمين الصحي، تفاصيل منظومة التأمين الصحي الشامل، مؤكدًا مدى شمولية الخدمات ووضوح المعايير المتبعة لضمان تقديم خدمة صحية متميزة للمواطنين.

وأوضح سامي، خلال لقائه مع سارة سامي في برنامج «أنا وهو وهي» المذاع على قناة صدى البلد، أن منظومة التأمين الصحي الشامل تقدم تغطية لمختلف الأمراض، موضحًا أن المنظومة تُعد مقدمة خدمة متكاملة، وأن تعريف المرض ومعايير العلاج يتم تحديدها ضمن نطاق منظومة الصحة في مصر.

وأشار إلى أن المستشفيات الخاصة التي ترغب في الانضمام للمنظومة تخضع لمعايير محددة، مؤكّدًا: «كمنشآت تابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية، لابد أن تكون مسجلة في الهيئة، وأن تحصل على الاعتماد الرقابي وفق القانون، لتكون مؤهلة للانضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل».

وأضاف سامي أن الهيئة العامة للاعتماد الرقابي تقوم بالتأكد من استيفاء المستشفيات للإجراءات التشغيلية اللازمة، وضمان توافر الأدلة والبروتوكولات التشغيلية، بحيث يطمئن المنتفع بأن الخدمة المقدمة في منشأته ستكون عالية الجودة وبدون أي تكلفة إضافية، إذ يشملها الاشتراك في التأمين الصحي الشامل.

وتابع أن الهيئة تولي اهتمامًا بالغًا بمخرجات المنظومة، من خلال تحليل المعطيات ومعالجتها لضمان تقديم خدمة صحية متكاملة، موضحًا أن المرحلة الأولى من التأمين الصحي الشامل شملت ست محافظات بدأت في 2019 بناءً على توجيهات الرئيس حيث يمكن لأي مواطن يحمل بطاقة رقم قومي ضمن هذه المحافظات التسجيل والانضمام للمنظومة من خلال أقرب وحدة أو مركز طبي. 

الرعاية الصحية تغطية التأمين الصحي الشامل أنا وهو وهي

قيادة الجيش الثاني الميداني تستقبل شيوخ وعواقل وممثلى المجتمع المدني بشمال سيناء

تمارين بسيطة لتحفيز نمو خلايا الدماغ.. كيف تحافظ على صحة عقلك وتزيد مرونته؟

هشام ماجد يتوقع «وليمة» فيجد «بيض بالبسطرمة».. فيديو يشعل السوشيال ميديا

استرجعي لون شعرك الطبيعي بوصفات منزلية فعّالة.. اتبعي النصائح

