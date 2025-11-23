ليباكيسو ماثلو: القارة الأفريقية ما زالت تواجه تحديات كبرى تشمل الإرهاب والفقر

أكدت ليباكيسو ماثلو، السكرتير التنفيذي لمركز الاتحاد الإفريقي لإعادة الإعمار والتنمية بعد النزاعات، على أن القارة الأفريقية ما زالت تواجه تحديات كبرى تشمل الإرهاب والفقر والكوارث الإنسانية، الأمر الذي يستدعي مقاربات أعمق لمعالجة جذور النزاعات.

سياسة الإعمار والتنمية

وأوضحت ماثلو، خلال لقاء خاص لبرنامج الحصاد الأفريقي مع الإعلامي حساني بشير على شاشة القاهرة الإخبارية، أن قادة ورؤساء دول الاتحاد الإفريقي اعتمدوا في عام 2024 النسخة المحدثة من سياسة الإعمار والتنمية بعد النزاعات، وهي سياسة تعتمد على 9 محاور رئيسية تشكل إطارًا شاملًا لمعالجة الصراعات وتحقيق السلام المستدام.

وأكدت ماثلو أن هذه المحاور تتضمن إصلاح القطاع الأمني، الحوكمة السياسية، الشؤون الإنسانية، وإعادة الإعمار الاجتماعي والاقتصادي، إضافة إلى ملفات المرأة والسلام والأمن، وإدماج الشباب، وحماية الأطفال، والاستدامة البيئية، وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية.

بناء القدرات المؤسسية

وأوضحت أن هذه السياسة تضع مسارات واضحة تتماشى مع أجندة أفريقيا، وتتبنى مقاربات تركز على بناء القدرات المؤسسية، خصوصًا في إصلاح القطاع الأمني وتمكين الشباب لضمان مشاركتهم في إعادة بناء حياة المتضررين من النزاعات.

وأضافت السكرتير التنفيذي أن فهم النزاعات في أفريقيا يحتاج اليوم إلى رؤية متعددة الزوايا تشمل مراحل ما قبل النزاع وأثناءه وبعده، خاصة في ظل تغير أنماط الصراعات، مما يستدعي مقاربة شاملة تعيد بناء حياة الناس، وتنعش المجتمعات، وتؤسس لتنمية مستدامة وسلام طويل الأمد.

تزايد المخاطر الأمنية

وأشارت ماثلو إلى أن تزايد المخاطر الأمنية يرتبط بجذور عميقة تشمل ارتفاع معدلات الفقر والبطالة وتأثيرات التغير المناخي الذي أصبح عاملًا رئيسيًا في تفاقم النزاعات، حيث يؤدي النزوح المناخي إلى أضرار كبيرة على النساء والأطفال الذين يُقتلون أو يُصابون أو يفقدون ذويهم، ويضطرون لتحمّل مسؤوليات تفوق أعمارهم، ما يترك آثارًا نفسية خطيرة.

تراجع الموارد المالية

كما لفتت إلى أن تراجع الموارد المالية والمساعدات الدولية يمثل أحد أكبر التحديات أمام جهود معالجة النزاعات في القارة.