قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محلل فلسطيني: مخطط تقسيم غزة يشكل انحرافا خطيرا عن قواعد القانون الدولي
رسالة دعم مؤثرة من خالد الغندور لـ رمضان صبحي
طفل أسر القلوب بصوته.. من هو محمد القلاجي أصغر متسابق فى دولة التلاوة؟
لغز غامض في سوهاج.. القصة الكاملة لوفاة فتاة داخل منزلها بقرية الكولة
الهلال الأحمر يدفع بأكثر من 220 ألف سلة غذائية و 104 آلاف قطعة ملابس شتوية عبر «زاد العزة»
قافلة "زاد العزة" الـ78 تدخل إلى الفلسطينيين في قطاع غزة
خناقة العميد وتعديلات جذرية.. تفاصيل 4 أحداث ساخنة داخل اتحاد الكرة .. مدير فني جديد للجبلاية
تكدّس للمساعدات أمام معبر رفح.. وتحذيرات دولية من انتكاسة إنسانية مع دخول الشتاء|فيديو
المنظمة المصرية الألمانية: المرحلة الثانية من انتخابات النواب شهدت إقبالا كثيفا
وزير الخارجية: نتطلع للانضمام لمجموعة العمل المالي الخاصة برابطة الآسيان
وفاة الإعلامية الكبيرة ميرفت سلامة بعد صراع مع السرطان
الشركة المصرية للأتوبيس الترددي تنفي تعديل توقيتات التشغيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

ليباكيسو ماثلو: القارة الأفريقية ما زالت تواجه تحديات كبرى تشمل الإرهاب والفقر

الفقر
الفقر
محمد البدوي

أكدت ليباكيسو ماثلو، السكرتير التنفيذي لمركز الاتحاد الإفريقي لإعادة الإعمار والتنمية بعد النزاعات، على أن القارة الأفريقية ما زالت تواجه تحديات كبرى تشمل الإرهاب والفقر والكوارث الإنسانية، الأمر الذي يستدعي مقاربات أعمق لمعالجة جذور النزاعات.

 سياسة الإعمار والتنمية

وأوضحت ماثلو، خلال لقاء خاص لبرنامج الحصاد الأفريقي مع الإعلامي حساني بشير على شاشة القاهرة الإخبارية، أن قادة ورؤساء دول الاتحاد الإفريقي اعتمدوا في عام 2024 النسخة المحدثة من سياسة الإعمار والتنمية بعد النزاعات، وهي سياسة تعتمد على 9 محاور رئيسية تشكل إطارًا شاملًا لمعالجة الصراعات وتحقيق السلام المستدام.

وأكدت ماثلو أن هذه المحاور تتضمن إصلاح القطاع الأمني، الحوكمة السياسية، الشؤون الإنسانية، وإعادة الإعمار الاجتماعي والاقتصادي، إضافة إلى ملفات المرأة والسلام والأمن، وإدماج الشباب، وحماية الأطفال، والاستدامة البيئية، وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية.

بناء القدرات المؤسسية

وأوضحت أن هذه السياسة تضع مسارات واضحة تتماشى مع أجندة أفريقيا، وتتبنى مقاربات تركز على بناء القدرات المؤسسية، خصوصًا في إصلاح القطاع الأمني وتمكين الشباب لضمان مشاركتهم في إعادة بناء حياة المتضررين من النزاعات.

وأضافت السكرتير التنفيذي أن فهم النزاعات في أفريقيا يحتاج اليوم إلى رؤية متعددة الزوايا تشمل مراحل ما قبل النزاع وأثناءه وبعده، خاصة في ظل تغير أنماط الصراعات، مما يستدعي مقاربة شاملة تعيد بناء حياة الناس، وتنعش المجتمعات، وتؤسس لتنمية مستدامة وسلام طويل الأمد.

تزايد المخاطر الأمنية 

وأشارت ماثلو إلى أن تزايد المخاطر الأمنية يرتبط بجذور عميقة تشمل ارتفاع معدلات الفقر والبطالة وتأثيرات التغير المناخي الذي أصبح عاملًا رئيسيًا في تفاقم النزاعات، حيث يؤدي النزوح المناخي إلى أضرار كبيرة على النساء والأطفال الذين يُقتلون أو يُصابون أو يفقدون ذويهم، ويضطرون لتحمّل مسؤوليات تفوق أعمارهم، ما يترك آثارًا نفسية خطيرة.

 تراجع الموارد المالية

كما لفتت إلى أن تراجع الموارد المالية والمساعدات الدولية يمثل أحد أكبر التحديات أمام جهود معالجة النزاعات في القارة.

الاتحاد الإفريقي الإرهاب الكوارث الإنسانية الإعمار والتنمية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

اجازة للطلاب| تعطيل الدراسة بمدارس لجان انتخابات مجلس النواب حتى الثلاثاء القادم

مرتبات شهر نوفمبر

بعد بيان وزارة المالية.. موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025 رسميًا

الزمالك

بدون تشفير .. قناة مصرية مفتوحة تنقل مباراة الزمالك وزيسكو الزامبي

نادية السيد وهشام ماجد

هشام ماجد يتوقع «وليمة» فيجد «بيض بالبسطرمة».. فيديو يشعل السوشيال ميديا

صورة المتهم

أبرز اعترافات المتهم بإنهاء حياة صديقه مهندس الإسكندرية قبيل بدء المحاكمة

وزير الشباب والرياضة

وزير الشباب والرياضة يوضح موقف الدولة من أزمة نادي الزمالك

عمرو أديب

عمرو أديب ينتقد فكرة تخصيص أرض بديلة للزمالك

إمام عاشور

أحمد حسن يكشف كواليس مكالمة إمام عاشور معه للمشاركة بمنتخب مصر في كأس العرب

ترشيحاتنا

تصوير الحياة البرية

على مدى 10 سنوات.. كاميرا في عرين مهجور تكشف أسرار الحياة البرية | ما القصة؟

رونالدو

5 صفعات مؤلمة من الفيفا لـ كريستيانو رونالدو.. توتر متصاعد رغم التاريخ

قناة مفتوحة لنقل مباراة الأهلي

مجانا.. طريقة مشاهدة مباراة الأهلي وشبيبة القبائل بدوري أبطال أفريقيا

بالصور

قيادة الجيش الثاني الميداني تستقبل شيوخ وعواقل وممثلى المجتمع المدني بشمال سيناء

قيادة الجيش الثاني الميداني تستقبل شيوخ وعواقل وممثلى المجتمع المدني بشمال سيناء
قيادة الجيش الثاني الميداني تستقبل شيوخ وعواقل وممثلى المجتمع المدني بشمال سيناء
قيادة الجيش الثاني الميداني تستقبل شيوخ وعواقل وممثلى المجتمع المدني بشمال سيناء

تمارين بسيطة لتحفيز نمو خلايا الدماغ.. كيف تحافظ على صحة عقلك وتزيد مرونته؟

أفضل التمارين لتحفيز الدماغ
أفضل التمارين لتحفيز الدماغ
أفضل التمارين لتحفيز الدماغ

هشام ماجد يتوقع «وليمة» فيجد «بيض بالبسطرمة».. فيديو يشعل السوشيال ميديا

نادية السيد وهشام ماجد
نادية السيد وهشام ماجد
نادية السيد وهشام ماجد

استرجعي لون شعرك الطبيعي بوصفات منزلية فعّالة.. اتبعي النصائح

أفضل الوصفات المنزلية لإرجاع لون الشعر الطبيعي
أفضل الوصفات المنزلية لإرجاع لون الشعر الطبيعي
أفضل الوصفات المنزلية لإرجاع لون الشعر الطبيعي

فيديو

هل يفكر أحمد السقا في العودة لطليقته مها الصغير

بعد تصريحاته الأخيرة.. هل يفكر أحمد السقا في العودة لطليقته مها الصغير؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: سردية الرياض المتفردة

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: نظير عيّاد وسؤال الإفتاء اليوم

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

المزيد