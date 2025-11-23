قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
البلدي يؤكل .. «شوبير» يعلّق على قرب تولي مدير فني أجنبي لاتحاد الكرة
الرقابة المالية: 20 مليار جنيه استثمارات صناديق التأمين الخاص خلال 8 أشهر.. ونواب: إقامة المشروعات الاستثمارية تسهم في زيادة مصادر العملة الأجنبية
جامعة سوهاج ترتقي إلى أفضل 250 جامعة عالميًا في تصنيف العلوم البينية 2026
مصر توقع اتفاقية تمويل بقيمة 53.8 مليون يورو لدعم الصناعات الخضراء المستدامة
130 عامًا من الريادة.. رئيس الكنيسة الأسقفية يشارك الاحتفال بمسيرة دار الإفتاء المصرية
تعرف علي موعد جنازة الإعلامية ميرفت سلامة
هل منعوه؟.. القصة الحقيقية لاتهام جامعة سوهاج برفض قيد طالب كفيف للدكتوراه
محلل فلسطيني: مخطط تقسيم غزة يشكل انحرافا خطيرا عن قواعد القانون الدولي
رسالة دعم مؤثرة من خالد الغندور لـ رمضان صبحي
طفل أسر القلوب بصوته.. من هو محمد القلاجي أصغر متسابق فى دولة التلاوة؟
لغز غامض في سوهاج.. القصة الكاملة لوفاة فتاة داخل منزلها بقرية الكولة
الهلال الأحمر يدفع بأكثر من 220 ألف سلة غذائية و 104 آلاف قطعة ملابس شتوية عبر «زاد العزة»
محافظات

أخبار أسوان: شكر للرئيس السيسى من أهالى القفايطة.. وتنفيذ حملات بيطرية.. وجلسات دعم محاور التمكين

محمد عبد الفتاح

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة الماضية أحداثًا متنوعة كان أبرزها وأهمها .

أهالي القفايطة بنصر النوبة يشكرون الرئيس السيسي بعد تركيب الكهرباء والمياه

قدم أهالى نجع القفايطة بمركز نصر النوبة خالص شكرهم وتقديرهم للرئيس عبد الفتاح السيسى على مبادرته الوطنية والإنسانية " حياة كريمة " التى حولت أحلامهم التى كانت منذ أكثر من 30 عاماً إلى واقع ملموس ، بعدما تمت إتاحة خدمات الكهرباء ومياه الشرب.

وأشادوا بالجهود التنفيذية المبذولة تحت قيادة اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان ، والتى أثمرت عن إستكمال أعمال الكهرباء وتوصيل خط مياه الشرب للنجع ، مؤكدين أن هذه الجهود عكست قيادة واعية تجسد رعاية البسطاء.

كما ثمنوا دور المجتمع المدنى وشركة مياه الشرب والصرف الصحى فى دعم قطاع المياه وتوفير الخدمة بالمستوى المطلوب.

"قومى المرأة بأسوان"يواصل برامج ريادة الأعمال وجلسات دعم محاور التمكين

أعطى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان توجيهاته لفرع المجلس القومى للمرأة بتنظيم عدد 5 دورات تدريبية لريادة الأعمال بقرى مركز إدفو وذلك ضمن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي .

وكلف المحافظ بتكثيف الجهود ومواصلة التنسيق بين الجهات المعنية من أجل التوسع في تنظيم المزيد من الأنشطة والفعاليات لدعم محاور التمكين الإقتصادي ورفع الوعى المجتمعى للأهالى بمختلف القرى والنجوع وخاصة المستهدفة للمبادرة الرئاسية (حياة كريمة) .

محافظ أسوان يتابع نتائج الحملات التفتيشية والبيطرية على الأسواق ومحلات الجزارة

تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان نتائج  الحملات التفتيشية التي نفذها مديرية الطب البيطرى على محلات الجزارة ومنافذ بيع اللحوم المختلفة بنطاق المحافظة خلال الثلاثة شهور الماضية وذلك فى إطار حرص المحافظة على سلامة الغذاء وحماية صحة الأهالى والمواطنين .

وشدد المحافظ على ضرورة تكثيف الحملات اليومية بالتنسيق المستمر مع مديرية ومباحث التموين ومديرية الصحة وهيئة سلامة الغذاء وجهاز حماية المستهلك وغيرها من الجهات المعنية وذلك لضمان التأكد من جودة اللحوم والدواجن والأسماك المطروحة للمواطنين ومدى مطابقتها للإشتراطات الصحية والبيطرية ، بالإضافة إلى رصد المخالفات وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أى تجاوزات تعرض صحة المستهلك للخطر ولضمان وصول غذاء آمن للمواطنين .

قيادة الجيش الثاني الميداني تستقبل شيوخ وعواقل وممثلى المجتمع المدني بشمال سيناء

تمارين بسيطة لتحفيز نمو خلايا الدماغ.. كيف تحافظ على صحة عقلك وتزيد مرونته؟

هشام ماجد يتوقع «وليمة» فيجد «بيض بالبسطرمة».. فيديو يشعل السوشيال ميديا

استرجعي لون شعرك الطبيعي بوصفات منزلية فعّالة.. اتبعي النصائح

