أخبار أسوان: شكر للرئيس السيسى من أهالى القفايطة.. وتنفيذ حملات بيطرية.. وجلسات دعم محاور التمكين

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة الماضية أحداثًا متنوعة كان أبرزها وأهمها .

أهالي القفايطة بنصر النوبة يشكرون الرئيس السيسي بعد تركيب الكهرباء والمياه

قدم أهالى نجع القفايطة بمركز نصر النوبة خالص شكرهم وتقديرهم للرئيس عبد الفتاح السيسى على مبادرته الوطنية والإنسانية " حياة كريمة " التى حولت أحلامهم التى كانت منذ أكثر من 30 عاماً إلى واقع ملموس ، بعدما تمت إتاحة خدمات الكهرباء ومياه الشرب.

وأشادوا بالجهود التنفيذية المبذولة تحت قيادة اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان ، والتى أثمرت عن إستكمال أعمال الكهرباء وتوصيل خط مياه الشرب للنجع ، مؤكدين أن هذه الجهود عكست قيادة واعية تجسد رعاية البسطاء.

كما ثمنوا دور المجتمع المدنى وشركة مياه الشرب والصرف الصحى فى دعم قطاع المياه وتوفير الخدمة بالمستوى المطلوب.

"قومى المرأة بأسوان"يواصل برامج ريادة الأعمال وجلسات دعم محاور التمكين

أعطى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان توجيهاته لفرع المجلس القومى للمرأة بتنظيم عدد 5 دورات تدريبية لريادة الأعمال بقرى مركز إدفو وذلك ضمن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي .

وكلف المحافظ بتكثيف الجهود ومواصلة التنسيق بين الجهات المعنية من أجل التوسع في تنظيم المزيد من الأنشطة والفعاليات لدعم محاور التمكين الإقتصادي ورفع الوعى المجتمعى للأهالى بمختلف القرى والنجوع وخاصة المستهدفة للمبادرة الرئاسية (حياة كريمة) .

جهود متنوعة

محافظ أسوان يتابع نتائج الحملات التفتيشية والبيطرية على الأسواق ومحلات الجزارة

تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان نتائج الحملات التفتيشية التي نفذها مديرية الطب البيطرى على محلات الجزارة ومنافذ بيع اللحوم المختلفة بنطاق المحافظة خلال الثلاثة شهور الماضية وذلك فى إطار حرص المحافظة على سلامة الغذاء وحماية صحة الأهالى والمواطنين .

وشدد المحافظ على ضرورة تكثيف الحملات اليومية بالتنسيق المستمر مع مديرية ومباحث التموين ومديرية الصحة وهيئة سلامة الغذاء وجهاز حماية المستهلك وغيرها من الجهات المعنية وذلك لضمان التأكد من جودة اللحوم والدواجن والأسماك المطروحة للمواطنين ومدى مطابقتها للإشتراطات الصحية والبيطرية ، بالإضافة إلى رصد المخالفات وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أى تجاوزات تعرض صحة المستهلك للخطر ولضمان وصول غذاء آمن للمواطنين .