الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

تخصيص مقلب موحد لإلقاء الردش ومخلفات البناء بمحافظة القاهرة

محافظ القاهرة
محافظ القاهرة
مريم عزت

أعلن الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة تخصيص مقلب رسمي موحد لإلقاء الردش ومخلفات البناء بجوار الطريق الدائرى الأوسطى بالتعاون مع الشركة الوطنية للطرق، مؤكدًا أن هذا المقلب سيكون هو المكان الوحيد المصرح للمقاولين باستخدامه، مع الزامهم باستخراج تصريح لنقل المخلفات وربطه بالموقع، ووتقديم ما يثبت التخلص الآمن بالمقلب، مع فرض عقوبات مشدد على المخالفين.

وأكد د.إبراهيم صابر محافظ القاهرة أن المحافظة اتخذت عدة اجراءات للقضاء على ظاهرة إلقاء الردش ومخلفات البناء في شوارع القاهرة ومحاورها الرئيسية، مشيرًا إلى أنه لن يتم السماح للمخالفين بتشويه هذا الوجه الحضاري لشبكة الطرق والمحاور التى قامت الدولة بصرف مبالغ ضخمة من أجل انشائها لرفع جودة الحياة المقدمة للمواطنين، موجهًا الشكر للقوات المسحلة والشرطة لدعم المحافظة فى تنفيذ خططها لإعادة الانضباط بالعاصمة.

وأضاف محافظ القاهرة أنه سيتم اتاحة هذا المقلب للاستخدام بالمجان لمدة شهر، ثم سيتم دفع رسم رمزى على النقلة الواحدة تسهم فى تكلفة إدارته وتوفير الخدمات به.  

جاء ذلك خلال لقاء محافظ القاهرة بأصحاب عدد من الشركات العاملة فى مجال نقل مخلفات البناء،  بحضور نوابه للمناطق الأربعة والجهات المعنية.

وأضاف محافظ القاهرة أنه تم اختيار هذا المقلب فى مكان قريب من أغلب مشروعات التطوير الجارية بالقاهرة للتسهيل على مقاولى نقل مخلفات البناء، وللقضاء على ظاهرة زيادة حالات إلقاء الردش فى الشوارع وعلى جانبي الطرق والمحاور الرئيسية، فى مشهد أصبح يشوه المظهر الحضاري للعاصمة، ويتسبب فى تعطيل حركة المرور، كما يضر بالبيئة والصحة العامة. ويحمّل الدولة تكلفة مضاعفة لرفع هذه المخلفات، 
واضاف محافظ القاهرة أنه سيتم تحديد مسارات محددة لسيارات نقل الردش ومخلفات البناء بالتنسيق مع مديرية الأمن، والمرور، وشرطة المرافق، وهيئة نظافة وتجميل القاهرة من موقع البناء إلى المقلب، ونشر اللافتات الإرشادية التى تحدد اتجاه المقلب على طول الطرق المؤدية له ، ومنع تحرك هذه السيارات في أوقات الذروة، مع الالتزام بتغطية حمولة السيارة بالكامل.

وأضاف محافظ القاهرة أنه سيتم توفير نقاط اتصال مباشرة مع غرفة عمليات هيئة نظافة وتجميل القاهرة للتسهيل علي الشركات الإبلاغ عن أي معوقات.
واشار محافظ القاهرة إلى أنه سيتم تشكيل وحدات تدخل سريع من الأحياء وهيئة نظافة وتجميل القاهرة للتحرك فور رصد أي إلقاء عشوائي ، مع تكثيف الحملات الليلية بالتنسيق مع القوات المسلحة وشرطة المرافق والمرور ، وتفعيل منظومة الكاميرات على المحاور والميادين ومطالع ومنازل الكباري لرصد أي مخالفة لحظيًا، واتخاذ الاجراءات الرادعة حيال المخالفين من المقاولين والسائقين على الفور ، وسحب رخص المعدات والسيارات التي يُضبط عليها ردش غير مغطى أو التى تلقي المخلفات في غير المكان المخصص ، كما سيتم إضافة بند إلزامي في تعاقدات الأحياء يلزم المقاول بإثبات التخلص الآمن من مخلفات البناء بالمقلب المخصص.
وأشار محافظ القاهرة إلى أنه سيتم توعية المواطنين والمقاولين بأضرار الإلقاء العشوائي لمخلفات البناء وتأثيره على شبكة الطرق، مع  تحفيز الشركات الملتزمة بمنحها أولوية في التعاقدات الحكومية ، كما سيتم نشر خرائط ومسارات التخلص الآمن من مخلفات البناء على صفحات المحافظة والأحياء.
وشدد محافظ على رؤساء الأحياء بالمتابعة اليومية وعلى مدار الساعة لكافة الطرق والمحاور الرئيسية، ورفع تقرير مصور، مؤكدًا أنه سيتم عمل تقييمات دورية لمعدلات الالتزام وومنع المخالفات.

الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة مقلب مخلفات البناء

قيادة الجيش الثاني الميداني تستقبل شيوخ وعواقل وممثلى المجتمع المدني بشمال سيناء

أفضل التمارين لتحفيز الدماغ
نادية السيد وهشام ماجد
أفضل الوصفات المنزلية لإرجاع لون الشعر الطبيعي
