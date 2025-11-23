قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سعر الذهب اليوم 24-11-2025
هبوط حاد.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين
إصابة رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بسرطان البروستاتا
زلزال بقوة 3.9 ريختر يضرب مملكة بوتان شرق جبال الهيمالايا
أسر ضحايا مدرسة السلام: نناشد الوزير حماية أولادنا من التنمر
15 دعوة بعد صلاة الفجر تفتح لك أبواب الرزق والبركة.. لا تفوتها
نشرة أمنية من جوجل تكشف ثغرات خطيرة في ملايين الأجهزة
توبيخ ترامب ورد زيلينسكي.. شرارة تشعل محادثات جنيف حول مستقبل الحرب في أوكرانيا
هجوم روسي ضخم بالمسيرات على خاركيف الأوكرانية
رضا عبدالعال: بداية توروب مع الأهلي مبشرة..وهذه الصفقة لم تقدم المنتظر
أعلى سعر دولار مقابل الجنيه اليوم 24-11-2025
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
لأول مرة منذ عقود.. النصر للسيارات تتحول من الخسارة إلى الربحية

النصر للسيارات
النصر للسيارات
علياء فوزى

تواصل شركة النصر لصناعة السيارات، التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، مسيرة الإنتاج والتطوير بعد مرور عام على الاحتفال بإحياء هذا الصرح الصناعي وإعادة تشغيله في نوفمبر 2024 عقب توقف دام أكثر من 15 عاماً، حيث تحولت الشركة - لأول مرة منذ عقود - من الخسارة إلى الربحية، وحققت خلال العام المالي 2024-2025، صافي ربح بلغ نحو 35 مليون جنيه.

مصنع الأتوبيس

وشهد هذا العام انطلاقة قوية لهذه القلعة الصناعية، خاصة في مصنع الأتوبيس بعد تطوير شامل للبنية التحتية وخطوط الانتاج، حيث تم اطلاق أتوبيسات "نصر سكاي" السياحية بنسبة مكون محلي وصلت إلى 63.5%، وميني باص "نصر ستار" بمكون محلي يتجاوز 70%.

وفي إطار توجه الدولة للطاقة النظيفة، يجري حالياً الإعداد لإطلاق أول أتوبيس وميني باص كهربائي من إنتاج الشركة.

مصنع سيارات الركوب الملاكي

كما شهد مصنع سيارات الركوب الملاكي تطويرا كاملا وتجهيزه بأحدث خطوط الإنتاج العالمية، ويجري حاليا اختبار نماذج إنتاجية جديدة لصالح شركة النصر ولشركات عالمية أخرى، بما يعكس قدرة المصنع على استعادة مكانته الصناعية.

النقل الخفيف

 وتعمل الشركة حالياً على التوسع بإضافة منتجات جديدة للنقل الخفيف لتلبية احتياجات السوق وتعزيز دورها في الصناعة الوطنية.

النصر للسيارات صناعة السيارات زارة قطاع الأعمال العام مصنع الأتوبيس سيارات الركوب النقل الخفيف السيارات الملاكي

