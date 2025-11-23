لأول مرة منذ عقود.. النصر للسيارات تتحول من الخسارة إلى الربحية

تواصل شركة النصر لصناعة السيارات، التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، مسيرة الإنتاج والتطوير بعد مرور عام على الاحتفال بإحياء هذا الصرح الصناعي وإعادة تشغيله في نوفمبر 2024 عقب توقف دام أكثر من 15 عاماً، حيث تحولت الشركة - لأول مرة منذ عقود - من الخسارة إلى الربحية، وحققت خلال العام المالي 2024-2025، صافي ربح بلغ نحو 35 مليون جنيه.

مصنع الأتوبيس

وشهد هذا العام انطلاقة قوية لهذه القلعة الصناعية، خاصة في مصنع الأتوبيس بعد تطوير شامل للبنية التحتية وخطوط الانتاج، حيث تم اطلاق أتوبيسات "نصر سكاي" السياحية بنسبة مكون محلي وصلت إلى 63.5%، وميني باص "نصر ستار" بمكون محلي يتجاوز 70%.

وفي إطار توجه الدولة للطاقة النظيفة، يجري حالياً الإعداد لإطلاق أول أتوبيس وميني باص كهربائي من إنتاج الشركة.

مصنع سيارات الركوب الملاكي

كما شهد مصنع سيارات الركوب الملاكي تطويرا كاملا وتجهيزه بأحدث خطوط الإنتاج العالمية، ويجري حاليا اختبار نماذج إنتاجية جديدة لصالح شركة النصر ولشركات عالمية أخرى، بما يعكس قدرة المصنع على استعادة مكانته الصناعية.

النقل الخفيف

وتعمل الشركة حالياً على التوسع بإضافة منتجات جديدة للنقل الخفيف لتلبية احتياجات السوق وتعزيز دورها في الصناعة الوطنية.