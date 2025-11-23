الأقباط يحيون تذكار شفيع المعجزات القديس مار مينا العجايبي

تحيي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم، تذكار استشهاد القديس العظيم مار مينا العجائبي، أحد أشهر قديسي الكنيسة وأغلبهم شهرة في عمل المعجزات وشفاعته السريعة.

القديس مار مينا العجايبي

جاءت الاحتفالية في الكنائس بصلوات رفع بخور عشية وقداسات خاصة، حيث توافد المؤمنون للتبرك من أيقونة القديس وطلب شفاعته، مؤكدين ارتباطهم الروحي بسيرته التي امتلأت بالشجاعة والإيمان والثبات.

ويُلقب مار مينا بـ"العجائبي" لكثرة المعجزات التي صنعها عبر الأجيال، وخاصه مع المتألمين والمرضى والمسافرين، حيث يروي التاريخ الكنسي شهادات عديدة عن تدخلاته العجائبية التي تشهد لقوة الله العاملة فيه.

وتحرص الكنيسة في هذا اليوم على تذكير أبنائها برسالته في التضحية ومحبة المسيح، التي ختمها بدمه في القرن الرابع الميلادي، لتظل سيرته مصدر قوة وإلهام للأجيال المتتابعة.