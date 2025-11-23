زامبيا تكشف عن سبب رفع تصنيفها من قبل "ستاندرد آند بورز"

رحبت الحكومة في زامبيا، اليوم، بخروجها من حالة التخلف عن السداد بعد رفع تصنيفها من قبل وكالة "ستاندرد اند بورز" للتصنيف الائتماني .

وأشاد وزير المالية الزامبي - وفق موقع "زون بورس" الاخباري اليوم "الأحد"، بما وصفه بـ"الانجاز الكبيرٍ لزامبيا"، بعد أن رفعت وكالة "ستاندرد آند بورز" العالمية للتصنيف الائتماني تصنيف الدولة الغنية بالنحاس من حالة التخلف عن السداد، في مؤشر إضافي على التعافي الاقتصادي.

كانت الحكومة قد قدمت - خلال سبتمبر الماضي - توقعات مالية أكثر تفاؤلا لعام 2026، مشيرة إلى أن العجز في الموازنة سيتقلص إلى أكثر من النصف، وأن النمو الاقتصادي سيتجاوز 6%، وذلك بعد سنوات من مفاوضات صعبة حول إعادة هيكلة الديون، إضافة إلى تأثيرات الجفاف الحاد الذي شهدته البلاد.

وفي تحديثها الأخير، رفعت وكالة "ستاندرد اند بورز" التصنيف الائتماني طويل وقصير الأجل لزامبيا بالعملات الأجنبية إلى (+CCC/C) مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وقال وزير المالية، سيتومبيكو موسوكوتواني - في بيان - “يؤكد هذا القرار أن زامبيا خرجت من حالة التخلف عن السداد، وتستعيد تدريجيا مكانتها كاقتصاد يتمتع بالمصداقية والجاذبية للمستثمرين”

وأضاف أن الحكومة ستواصل الالتزام بـ "الانضباط المالي" وإكمال المراحل النهائية من إعادة هيكلة الديون، إلى جانب مواصلة جهود توسيع الوصول إلى الطاقة في مختلف أنحاء البلاد.