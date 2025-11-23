أوكرانيا تعقد محادثات مع مستشارين أوروبيين للأمن القومي في جنيف

أعلن أندريه يرماك رئيس مكتب الرئيس الأوكراني اليوم /الأحد/ أن وفد بلاده أجرى محادثات مع مستشارين أوروبيين للأمن القومي في جنيف.



ووصف يرماك - حسبما ذكرت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية - الاجتماع الأول الذي عقده الوفد الأوكراني مع مستشاري الأمن البريطاني جوناثان باول والفرنسي إيمانويل بون والألماني جونتر سوتر بأنه كان "بناءً"، مضيفا أنه سيتم عقد الاجتماع التالي مع الوفد الأمريكي.



وأشار يرماك إلى أنه من المخطط أن يتم عقد سلسلة من الاجتماعات بصيغ متنوعة اليوم، مشددا على مواصلة العمل نحو تحقيق سلام مستدام وعادل لأوكرانيا.



جدير بالذكر أن مسئولين من الولايات المتحدة وأوكرانيا وحلفاء أوروبيين لكييف يجتمعون اليوم في مدينة "جنيف" بسويسرا لإجراء محادثات بشأن خطة السلام الأمريكية المؤلفة من 28 نقطة والتي تهدف إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا.



وقد أعطى ترامب مهلة لأوكرانيا حتى 27 نوفمبر الجاري للموافقة على خطة إنهاء الصراع الذي دام قرابة أربع سنوات، لكن كييف تسعى إلى إجراء تغييرات على بنود مسودة الخطة التي تقبل بعض مطالب روسيا وتعتبرها كييف أنها متشددة، بحسب الصحيفة.