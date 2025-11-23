قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أسر ضحايا مدرسة السلام: نناشد الوزير حماية أولادنا من التنمر
15 دعوة بعد صلاة الفجر تفتح لك أبواب الرزق والبركة.. لا تفوتها
نشرة أمنية من جوجل تكشف ثغرات خطيرة في ملايين الأجهزة
توبيخ ترامب ورد زيلينسكي.. شرارة تشعل محادثات جنيف حول مستقبل الحرب في أوكرانيا
هجوم روسي ضخم بالمسيرات على خاركيف الأوكرانية
رضا عبدالعال: بداية توروب مع الأهلي مبشرة..وهذه الصفقة لم تقدم المنتظر
أعلى سعر دولار مقابل الجنيه اليوم 24-11-2025
للعائلة.. سعر ومواصفات جيلي أوكافانجو ستاندرد 2025 في السعودية
غلق الطريق الصحراوي بالاسكندرية للمرة الخامسة في اسبوع
السودان.. السلطات الشمالية تعلن السيطرة على تمرد أولاد قمري
سقوط شرفتي عقار وتضرر 3 سيارات بالإسكندرية
محافظات

استكمالا لجولات قيادات محافظة الإسماعيلية لمتابعة الاستعدادات لإقامة انتخابات مجلس النواب 2025

الجولة
الجولة
الإسماعيلية انجي هيبة

تفقد المهندس أحمد محمد الإسكندراني السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، اليوم الأحد، المقار الانتخابية بمركز ومدينة القنطرة شرق، وذلك بحضور العميد جمال عبد الناصر رئيس مركز ومدينة القنطرة شرق.

جاء ذلك استكمالًا لجولات قيادات محافظة الإسماعيلية لمتابعة استعدادات الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لإقامة انتخابات مجلس النواب ٢٠٢٥ والمقرر انعقادها خلال يومي الإثنين والثلاثاء ٢٤ و٢٥ نوفمبر الجاري.

واستهل السكرتير العام جولته بزيارة لجنة مدرسة أم المؤمنين الإعدادية بنات بشارع الجيش والمعدة لاستقبال عدد ٧٠٢٧ ناخبا وناخبة الذين لهم حق التصويت.

تلا ذلك تفقد لجنة مدرسة الشهيد محمد صلاح الإعدادية بمدينة القنطرة شرق والتي تضم لجنتين بإجمالي عدد الناخبين من لهم حق التصويت ١٥٨٢٤ ناخب وناخبة.

ثم تفقد مدرسة جمال عبد الناصر الابتدائية بالمنخفض بإجمالي عدد الناخبين من لهم حق التصويت ٧٥٠٧ ناخب وناخبة.

وفي نهاية الجولة، تفقد السكرتير العام غرفة العمليات المقامة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة القنطرة شرق والذي يتم ربطها على الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمحافظة الإسماعيلية؛ لمتابعة سير العملية الانتخابية وتذليل العقبات التي تواجه الناخبين أثناء عملية الإدلاء بأصواتهم.

واطمأن الإسكندراني على جاهزية اللجان من حيث الإضاءة ودورات المياه ووسائل التهوية والكهرباء والغرف الحديدية المصبعة، فضلًا عن توفير كافة التيسيرات والتجهيزات اللازمة لضمان سير العملية الانتخابية في أجواء من التنظيم والانضباط.

وأكد الإسكندراني خلال جولته على أهمية تهيئة المناخ الملائم للمواطنين للإدلاء بأصواتهم بسهولة ويسر، مشيرًا إلى المتابعة المستمرة من قبل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لضمان انتظام العملية الانتخابية على أكمل وجه.

وكان اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية قد وجَّه الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بتشكيل غرفة عمليات بكل وحدة محلية، وربطها بالشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام؛ لمتابعة سير العملية الانتخابية لحظة بلحظة، وضمان سرعة التعامل مع أي ملاحظات أو طوارئ ميدانية، وتكليف اللجان المشكلة من المختصين بمراجعة المقار الانتخابية والتأكد من صلاحيتها ورفع كفاءة الخدمات بها والتأكيد على مراجعة الشوارع المحيطة والمؤدية إلى المراكز الانتخابية ورفع أي إشغالات بها.

ومن الجدير ذكره، أن مركز ومدينة القنطرة شرق يضم عدد ٨ لجان انتخابية بإجمالي عدد الناخبين ٥٨١٨٢ ناخب وناخبة من لهم حق التصويت.

وقد قامت محافظة الإسماعيلية بتجهيز عدد ١٦٨ مركز انتخابي، و١٨٢ لجنة فرعية على مستوى المحافظة، تضم عدد ١٥٢ مدرسة، ١١ معهد أزهري، ٣ مراكز شبابية، ومركز ثقافة واحد ومكتب صحة واحد.

ويبلغ عدد اللجان العامة ٣ لجان عامة لاستقبال ١٠٠٣٩٥٣ ناخب، بمراكز المحافظة السبعة والأحياء الثلاثة بمدينة الإسماعيلية.

وتعد محافظة الإسماعيلية ضمن محافظات المرحلة الثانية لعملية التصويت في انتخابات مجلس النواب، والتي تضم ١٣ محافظة على مستوى الجمهورية.

ونصيب محافظة الإسماعيلية من المقاعد البرلمانية يبلغ ٨ مقاعد مقسمة على النحو التالي:
مقاعد القائمة: ٣ مقاعد
مقاعد الفردي: ٥ مقاعد موزعة على ٣ دوائر

الإسماعيلية اخبار الاسماعيلية محافظة الاسماعيلية

