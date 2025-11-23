وزيرة التضامن تختتم جولتها بالوادي الجديد بافتتاح ملحق مركز حسن حلمي

اختتمت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء الدكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، ترافقهما حنان مجدي نائب المحافظ، جولتهم التفقدية بالمحافظة اليوم، بافتتاح مشروع ملحق جمعية التأهيل الاجتماعي بمركز حسن حلمي لذوي الاحتياجات الخاصة الذي يضم صالات لياقة بدنية و عيادات طبية و ووحدات سكنية وتجارية.

وعقب الافتتاح، تفقدت الوزيرة معرض الحرف اليدوية والبيئية بالمركز كما التقت بمجموعة من الرائدات الريفيات، مشيدةً بمستوى الخدمات التي يقدمها المركز لدمج وتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة.

من ناحية أخرى، افتتحت الوزيرة مقر سكن الطالبات المغتربات التابع لمؤسسة التكافل الاجتماعي، وأشادت بمستوى تجهيز السكن والخدمات المصاحبة المتاحة.

وأعرب المحافظ عن تقديره العميق لهذه الزيارة، مشيدًا بالجهود المبذولة من وزارة التضامن الاجتماعي في تعزيز مشروعات الحماية الاجتماعية بالمحافظة.