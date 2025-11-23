قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الخزانة الأمريكي يعتبر العقوبات الأوروبية على روسيا فاشلة
بث مباشر| الإعلامي أحمد موسى يقدم حلقة جديدة من برنامج "على مسئوليتي"
قرارات مرتقبه بتصنيف الإخوان دوليا منظمة إرهابية.. أحمد موسى يكشف التفاصيل
دليل إجازات 2026 للموظفين والطلاب.. متى أول عطلة رسمية مقبلة؟
النائب محمد أبو العينين يقدم واجب العزاء في والدة وزير التموين.. صور
الصفقات الشتوية.. إجتماع حاسم للخطيب وتوروب في الأهلي خلال ساعات
تصنيف الإخوان منظمة إرهابية على مستوى دولي.. أحمد موسى يكشف تفاصيل الخطوة المرتقبة
هيئة البث الإسرائيلية: إقالة قائد المنطقة الجنوبية السابق بسبب 7 أكتوبر
هل يجوز جمع الصلاة بسبب حضور الدروس؟.. أمين الإفتاء يجيب
الجونة يحقق الفوز أمام الاتحاد السكندري في الدوري
سيول| تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة
روح ومسئولية.. حسين ياسر المحمدي يحث لاعبي الزمالك على الفوز تكريمًا لـ محمد صبري
محافظات

رئيس جامعة دمنهور يشهد احتفالية تكريم أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية

احتفالية تكريم أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية
احتفالية تكريم أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية

شهد الدكتور إلهامي ترابيس، رئيس جامعة دمنهور، اليوم الأحد الموافق ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٥، الاحتفالية التي نظمتها القوات المسلحة وجمعية المحاربين القدماء لتكريم أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية من أبناء محافظة البحيرة، بمجمع دمنهور الثقافي، بحضور الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، واللواء أحمد حسن أبو شرق، مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب، 
و اللواء محمد عمارة، مدير أمن البحيرة، وأسر الشهداء والمصابين المكرمين.


من جانبه أعرب الدكتور إلهامي ترابيس، عن بالغ سعادته بالمشاركة في تلك الاحتفالية التي تأتي بالتزامن مع الذكرى 52 لانتصارات أكتوبر المجيدة، تلك الملحمة التي أعادت للوطن عزته وكرامته، موجها تحية اعتزاز و تقدير لأرواح شهداء الوطن الأبرار من رجال القوات المسلحة مصنع القادة العظام ومدرسة الوطنية التي اقترن اسمها عبر تاريخ مصر النضالي الطويل بهيبته و انتصاراته، و الحفاظ على أمن واستقرار الوطن وسلامة أراضيه، مؤكدا أن تضحياتهم منارة تضيء طريق الجمهورية الجديدة بقيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، كما وجه تحية إعزاز وتقدير لشهداء الشرطة البواسل، ولأسر الشهداء وذويهم، والشعب المصري العظيم.

هذا وقد أكد "رئيس جامعة دمنهور" أن ذكرى انتصارات السادس من أكتوبر تظل رمزًا خالدًا لصمود الإرادة المصرية وبطولة قواتها المسلحة التي قدمت تضحيات جسيمة في سبيل الحفاظ على وحدة الوطن وكرامة شعبه.

وثمن "ترابيس" حرص الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، على  تكريم أسر الشهداء كواجب وطني وإنساني يعكس وفاء الدولة لأبنائها الذين قدموا أغلى ما يملكون فداءً لمصرنا الغالية.

كما ثمن جهود جمعية المحاربين القدماء التي لا تألوا جهدا في تقديم كافة أوجه الدعم و الرعاية والتكريم لأسر الشهداء والمصابين.

بدأت الاحتفالية بتلاوة مباركة للقرآن الكريم، أعقبها كلمة دينية تناولت منزلة الشهيد ورفعة قدره في جميع الرسالات السماوية، أعقبها عرض فيلم تسجيلي بعنوان "سلام الشهيد" الذي جسد جزء من بطولات رجال القوات المسلحة وتضحياتهم، كما استعرض عدد من الجهود والمشروعات القومية لبناء الدولة المصرية الحديثة.

في ختام الاحتفالية، تم تكريم 11 من أسر الشهداء و 6 من مصابي العمليات الحربية، واختتمت الاحتفالية بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية وسط مشاعر من الاعتزاز والتقدير .

جامعة دمنهور القوات المسلحة جمعية المحاربين القدماء

