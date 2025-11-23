قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الخزانة الأمريكي يعتبر العقوبات الأوروبية على روسيا فاشلة
بث مباشر| الإعلامي أحمد موسى يقدم حلقة جديدة من برنامج "على مسئوليتي"
قرارات مرتقبه بتصنيف الإخوان دوليا منظمة إرهابية.. أحمد موسى يكشف التفاصيل
دليل إجازات 2026 للموظفين والطلاب.. متى أول عطلة رسمية مقبلة؟
النائب محمد أبو العينين يقدم واجب العزاء في والدة وزير التموين.. صور
الصفقات الشتوية.. إجتماع حاسم للخطيب وتوروب في الأهلي خلال ساعات
تصنيف الإخوان منظمة إرهابية على مستوى دولي.. أحمد موسى يكشف تفاصيل الخطوة المرتقبة
هيئة البث الإسرائيلية: إقالة قائد المنطقة الجنوبية السابق بسبب 7 أكتوبر
هل يجوز جمع الصلاة بسبب حضور الدروس؟.. أمين الإفتاء يجيب
الجونة يحقق الفوز أمام الاتحاد السكندري في الدوري
سيول| تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة
روح ومسئولية.. حسين ياسر المحمدي يحث لاعبي الزمالك على الفوز تكريمًا لـ محمد صبري
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
في يومهم العالمي.. شفاء الأورمان تسعد أطفال السرطان باحتفالية سبايدر مان وعرائس ديزني

شمس يونس

احتفلت مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان بالاقصر ، باليوم العالمي للطفل، وسط أجواء مبهجة شارك فيها سبايدر مان وعرائس ديزني على أنغام الموسيقى، بحضور عدد كبير من الأطفال المرضى الذين يتلقون العلاج المجاني داخل أقسام المستشفى المختلفة.

وشهد الاحتفال تنظيم أنشطة ترفيهية متنوعة شملت: الرسم، اللعب بالخرز، صنع الدمى والعرائس، ألعاب الصلصال، الرسم على الوجوه، والمكتبة المتنقلة التي تروي قصصًا للأطفال. كما أدخل فريق العمل البهجة على الصغار بتوزيع الهدايا والحلوى، إلى جانب عدد من المبادرات الداعمة للأطفال.

وشاركت مبادرة "ارسم ضحكة" في الاحتفالية بتقديم فقرات فنية وغنائية وتوزيع الألعاب والهدايا بهدف تشجيع الأطفال ورسم الابتسامة على وجوههم.

كما تفاعل الأطفال المرضى مع فقرات سبايدر مان وعرائس ديزني، والتقطوا معهم الصور التذكارية، وارتسمت ملامح الفرح والسعادة على وجوههم في يومهم العالمي.

ويُذكر أن اليوم العالمي للطفل، الذي يُحتفل به في 20 نوفمبر من كل عام بدعوة من الأمم المتحدة، يهدف إلى تعزيز الترابط الدولي، وإذكاء الوعي بقضايا الأطفال حول العالم، والتأكيد على حقوقهم ورفاهيتهم.

وأوضح  محمود فؤاد، الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، أن اليوم العالمي للطفل هو مناسبة لتجديد الدعوة إلى الاستماع للأطفال والتعرف على واقعهم وتطلعاتهم، مؤكدًا أن حقوق الأطفال جزء أساسي من رسالتنا الإنسانية.

وأكد أحمد شوقي، مدير العلاقات العامة والإعلام بمستشفيات شفاء الأورمان، أن الاحتفال يهدف إلى إدخال الفرح على قلوب الأطفال ودعمهم نفسيًا، مشيرًا إلى أن رسم البسمة على وجوههم جزء أساسي من رسالة المستشفى

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج وطرق التدريس كلية التربية بنين بالقاهرة _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الشغف

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: سيدة البيت

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: تقنية الميتافيرس وعالم ما بعد الواقع.. هل نحن على أعتاب ثورة جديدة؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: تعقيدات المرحلة الثانية من اتفاق غزة.. معوقات إسرائيلية وصراعات داخلية

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الجانب الآخر

