في يومهم العالمي.. شفاء الأورمان تسعد أطفال السرطان باحتفالية سبايدر مان وعرائس ديزني

احتفلت مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان بالاقصر ، باليوم العالمي للطفل، وسط أجواء مبهجة شارك فيها سبايدر مان وعرائس ديزني على أنغام الموسيقى، بحضور عدد كبير من الأطفال المرضى الذين يتلقون العلاج المجاني داخل أقسام المستشفى المختلفة.

وشهد الاحتفال تنظيم أنشطة ترفيهية متنوعة شملت: الرسم، اللعب بالخرز، صنع الدمى والعرائس، ألعاب الصلصال، الرسم على الوجوه، والمكتبة المتنقلة التي تروي قصصًا للأطفال. كما أدخل فريق العمل البهجة على الصغار بتوزيع الهدايا والحلوى، إلى جانب عدد من المبادرات الداعمة للأطفال.

وشاركت مبادرة "ارسم ضحكة" في الاحتفالية بتقديم فقرات فنية وغنائية وتوزيع الألعاب والهدايا بهدف تشجيع الأطفال ورسم الابتسامة على وجوههم.

كما تفاعل الأطفال المرضى مع فقرات سبايدر مان وعرائس ديزني، والتقطوا معهم الصور التذكارية، وارتسمت ملامح الفرح والسعادة على وجوههم في يومهم العالمي.

ويُذكر أن اليوم العالمي للطفل، الذي يُحتفل به في 20 نوفمبر من كل عام بدعوة من الأمم المتحدة، يهدف إلى تعزيز الترابط الدولي، وإذكاء الوعي بقضايا الأطفال حول العالم، والتأكيد على حقوقهم ورفاهيتهم.

وأوضح محمود فؤاد، الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، أن اليوم العالمي للطفل هو مناسبة لتجديد الدعوة إلى الاستماع للأطفال والتعرف على واقعهم وتطلعاتهم، مؤكدًا أن حقوق الأطفال جزء أساسي من رسالتنا الإنسانية.

وأكد أحمد شوقي، مدير العلاقات العامة والإعلام بمستشفيات شفاء الأورمان، أن الاحتفال يهدف إلى إدخال الفرح على قلوب الأطفال ودعمهم نفسيًا، مشيرًا إلى أن رسم البسمة على وجوههم جزء أساسي من رسالة المستشفى