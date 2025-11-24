بتروجت يفوز على حرس الحدود بثلاثية في الدوري

فاز بتروجيت على حرس الحدود ، بهدف نظيف في المباراة التي جمعت بينهما باستاد بتروسبورت، في إطار منافسات الجولة الرابعة عشرة من بطولة الدوري الممتاز.

ونجح بتروجيت في إحراز هدف التقدم في الدقيقة ١٧ ، بعد عرضية من الجبهة اليمنى إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها سيكو سونكو برأسية لتسكن الشباك.

و تعادل إبراهيم عبد الحكيم لحرس الحدود في الدقيقة 67

وأضاف أدهم حامد الهدف الثانى لبتروجت في الدقيقة 92، قبل أن يضيف عبدولاي دياباتي الهدف الثالث للفريق في الدقيقة 94 ليعلن فوز فريقه بثلاثية مقابل هدف وحصد الثلاث نقاط.

بهذه النتيجة يتواجد بتروجت في المركز الثامن برصيد 18 نقطة بينما يتواجد حرس الحدود في المركز الخامس عشر برصيد13 نقطة بجدول ترتيب الدوري المصري





وجاء تشكيل بتروجيت أمام حرس الحدود كالتالي:-

ـ حراسة المرمى: عمر صلاح

ـ الدفاع: محمود شديد وهادي رياض وأحمد بحبح وتوفيق محمد

ـ خط الوسط: محمد علي عكاشة ومصطفى الجمل وأدهم حامد

ـ خط الهجوم: محمد دودو وسيكو سونكو ومصطفى البدري











