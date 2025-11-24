الموسيقيين تكشف تطورات جديدة بأزمة إسلام كابونجا

كشف طارق مرتضى، المتحدث الرسمي باسم نقابة المهن الموسيقية، ادآخر تطورات أزمة مؤدي المهرجانات إسلام كابونجا، مشيراً إلى أن مثُل اليوم للتحقيق أمام لجنة الشؤون القانونية بالنقابة.

أوضح طارق مرتضى، المتحدث الرسمي باسم نقابة المهن الموسيقية، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد سالم، مقدم برنامج كلمة اخيرة، المذاع عبر قناة اون، أن ذلك على خلفية اتهامه بتقديم أعمال تحرّض على العنف وتضم ألفاظًا مسيئة.

وتابع طارق مرتضى، المتحدث الرسمي باسم نقابة المهن الموسيقية، أن النقابة برئاسة الفنان مصطفى كامل تتابع بدقة كل ما يتعلق بالمشهد الموسيقي في مصر، وتتخذ الإجراءات اللازمة ضد أي تجاوزات تمس الذوق العام أو تخدش الحياء.

وأضاف طارق مرتضى، المتحدث الرسمي باسم نقابة المهن الموسيقية، أن مؤدي المهرجانات قدّم اعتذارًا رسميًا للنقابة وللشعب المصري، متعهدًا بعدم تكرار هذه المخالفات، والالتزام بالمعايير الفنية والأخلاقية في أعماله المقبلة.