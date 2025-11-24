IWWI Cairo 2025،. شركة مياه مطروح تعرض نموذج محطة تحلية مبتكر يقلل استهلاك الكهرباء بنسبة 30%

قام المهندس أحمد جابر شحاتة، القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، في إطار جولته داخل أجنحة الشركات المشاركة في مؤتمر ومعرض IWWI Cairo 2025، بتفقد جناح شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، حيث استمع الى أحدث جهود الشركة في مجال التحلية وترشيد الطاقة.

وخلال الزيارة، استمع المهندس أحمد جابر إلى شرح تفصيلي حول نموذج مبتكر لمحطة تحلية مياه البحر تم تطويره بسواعد مهندسي شركة مطروح، ويهدف إلى خفض استهلاك الكهرباء بنسبة تصل إلى 30%، مما يحقق وفرًا كبيرًا في تكاليف التشغيل ويرفع كفاءة الأداء داخل المحطات، في خطوة تعكس قدرة الشركات التابعة على تطوير حلول عملية تدعم الاستدامة.

جاء ذلك بحضور المهندس أحمد إبراهيم الدسوقي، رئيس مجلس إدارة شركة مياه مطروح، والدكتور إبراهيم خالد مستشار الشركة القابضة للتحلية،

وأكد رئيس مياه مطروح أن هذا النموذج يأتي ضمن توجه الشركة نحو تبني تكنولوجيا منخفضة الطاقة، وتطوير محطات التحلية بما يتناسب مع احتياجات المحافظة الساحلية التي تعتمد بشكل أساسي على المياه المحلاة.

كما قدم المهندس محمد صلاح من قطاع التحلية بشركة مطروح شرحًا وافيًا حول جهود الشركة في التصنيع المحلي لقطع غيار طلمبات الضغط العالي المستخدمة في محطات التحلية، موضحًا أن هذا التوجه ساهم في توطين الصناعة داخل الشركة وتقليل الاعتماد على الاستيراد، بما يوفر العملة الأجنبية ويعزز القدرة التشغيلية للمحطات.

وأشاد المهندس أحمد جابر بما قدمته الشركة من حلول عملية وابتكارات حقيقية، مؤكدًا أن ما حققته شركة مطروح يمثل نموذجًا يحتذى به في تعظيم الاستفادة من الكفاءات الفنية المحلية، ويدعم توجه الدولة نحو التوسع في التحلية وتوطين الصناعة ورفع كفاءة الطاقة.