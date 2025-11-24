قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اجتماع طارئ لمجلس إدارة القومي للطفولة والأمومة لاتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الأطفال
سحب منخفضة تغطي السواحل والوجه البحري| تفاصيل حالة الطقس
انتخابات مجلس النواب.. إقبال ملحوظ في "السيدة زينب" و"الخليفة"
صحفي: الانضباط يتصدر المشهد في المرحلة الثانية من انتخابات النواب 2025
الوطنية للانتخابات توجه الشكر لوزارة الداخلية لضبط المخالفات الانتخابية خارج اللجان
‎إقبال ملحوظ للناخبين وانتظام العملية الانتخابية في الدرب الأحمر وقصر النيل وعابدين
الإفتاء تفتتح أولى فعاليات دورة مهارات صياغة الفتوى الشرعية بمحاضرة شوقي علام
عرس ديمقراطى.. زحام شديد على لجان مصطفى كامل بمساكن شيراتون
سيدة وزوجها يتعديان على رئيسة لجنة بالمرحلة الثانية بانتخابات النواب.. تفاصيل
عيار 21 يخسر 400 جنيه من قيمته.. تراجع يضرب سعر الذهب اليوم
تفاصيل إفشال هجوما واسعا للدعم السريع واستعادة مواقع استراتيجية
انتخابات مجلس النواب 2025 .. إقبال ملحوظ على 48 لجنة فرعية وعامة في شمال سيناء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

استمرار الاقبال على لجان انتخابات النواب في رأس سدر وطور سيناء وشرم الشيخ

إقبال الناخبين بجنوب سيناء
إقبال الناخبين بجنوب سيناء
ايمن محمد

شهدت لجان التصويت انتخابات مجلس النواب إقبال كبير فى الساعات الأولي من وخاصة في لجان مدن طور سيناء العاصمة ومدينتي رأس سدر وشرم الشيخ.

كما شهدت لجان السيدات، وسط شكاوي من بطء عملية التصويت لوجود لجنة  واحدة للتصويت.

وسط إجراءات أمنية وتنظيمية مشددة.. 

عنصر وكانت فتحت لجان انتخابات مجلس النواب بجنوب سيناء أبوابها لاستقبال الناخبين في التاسعة صباحًا، دون تأخير في اليوم الأول من الاقتراع، وسط  إجراءات أمنية وتنظيمية على أعلى مستوى، ويستمر التصويت حتى الساعة التاسعة مساء اليوم.

وشهدت لجان الانتخابات بمدينة طور سيناء، تواجد كثيف من قبل الناخبين أمام اللجان للإدلاء بأصواتهم مع بداية فتح اللجان، ومن المقرر أن تنظم الأحزاب السياسية اليوم، مسيرات بالسيارات لتجوب كافة أحياء المدينة لحث المواطنين على المشاركة الإيجابية في هذا الاستحقاق الانتخابي الهام.

وأكد مركز العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة، أنه جميع القضاة المشرفين على الانتخابات حضروا قبل موعد فتح اللجان، وجرى تجهيز أوراق الاقتراع وكشوف الناخبين.

وأوضح المركز أن اللجان مجهزة على أعلى مستوى، وتزويد كل لجنة بالأحبار الكافية، وكراسي متحركة لمساعدة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، خلال التصويت دون أي معوقات أو شكاوى من شأنها التأثير على نزاهة وشفافية الانتخابات.

وتجري انتخابات مجلس النواب بجنوب سيناء داخل 15  لجنة فرعية بـ 15 مدرسة، بواقع 5 لجان بمدينة طور سيناء، و3 لجان فرعية بمدينة شرم الشيخ، ولجنة بمدينة أبو رديس، و لجنة بمدينة أبو زنيمة، ولجنتين بمدينة رأس سدر، و لجنة بمدينة سانت كاترين، ولجنتين بمدينة دهب، ولجنتين فرعية بمدينة نويبع، ولجنة بمدينة طابا.

ويبلغ إجمالي عدد الناخبين بجنوب سيناء 103698 ناخبًا وناخبة، بواقع 35766 ناخبًا بالدائرة الأولي، والتي تضم مدن "شرم الشيخ، دهب، نويبع، طابا، سانت كاترين"، و 67932 ناخبًا بالدائرة الثانية وتضم مدن "رأس سدر، أبوزنيمة، أبوديس، طور سيناء".

ويبلغ إجمالي من لهم حق التصويت بمدينة رأس سدر 16421 ناخبًا وناخبة، ومدينة أبوزنيمة 6135 ناخبًا وناخبة، ومدينة أبورديس 5420 ناخبًا وناخبة، وفي مدينة طور سيناء 39966 ناخبًا وناخبة، و3718 ناخبًا بمدينة سانت كاترين، و474 ناخبًا بمدينة طابا، و6200 ناخبًا بمدينة نويبع، و8638 ناخبًا بمدينة دهب، و16700 ناخبًا بمدينة شرم الشيخ.

وتجري الانتخابات بجنوب سيناء على 4 مقاعد، بواقع 2 فردي ويتنافس عليهم 15 مرشح بينهم 6 في الدائرة الأولى، و9 في الدائرة الثانية، للقائمة.

جنوب سيناء انتخابات النواب إقبال الناخبين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب اليوم

عيار 21 يخسر 400 جنيه من قيمته.. تراجع يضرب سعر الذهب اليوم

حالة الطقس

سيول وأمطار رعدية.. تقلبات جوية خلال الساعات المقبلة على تلك المناطق

المصابين بالحادث في سوهاج

الأسلاك القاتلة.. تفاصيل إصابة طفلين بصعق كهربائي في طما بسوهاج

سعر الدولار

سعر الدولار اليوم 24-11-2025

الأهلي

حقيقة عودة وسام أبو علي إلى الأهلي.. ومصير التجديد لديانج والشحات وعبد القادر

حكم صلاة الرجل بالمنزل دائما

حكم صلاة الرجل بالمنزل دائما ودون عذر.. اعرف حكم الشرع

إبراهيم دياباتيه

الأهلي يضع خطة بديلة حال فشل ضم دياباتيه.. والدهشوري يدخل الصورة

الذهب

سعر أشهر عيار ذهب اليوم 24-11-2025

ترشيحاتنا

جهاز الأمن الفيدرالي الروسي

الأمن الفيدرالي الروسي يعلن إحباط مخطط لتخريب سكك الحديد في سيبيريا

ماكرون

الرئيس الفرنسي يشيد بالمرحلة الانتقالية في الجابون

زيلينسكي يتمسك بالسيادة وترامب يلمح إلى "شيء جيد" في محادثات أوكرانيا

زيلينسكي يتمسك بالسيادة وترامب يلمح إلى "شيء جيد" في محادثات أوكرانيا

بالصور

مرشحة القائمة الوطنية على مقعد ذوي الإعاقة تدلي بصوتها في انتخابات مجلس النواب بمدرسة القومية بالزقازيق

النائبة هند حازم
النائبة هند حازم
النائبة هند حازم

مشروب قبل النوم يغيّر بشرتك خلال شهر واحد

المشروب قبل النوم غيّر بشرة آلاف النساء خلال شهر واحد
المشروب قبل النوم غيّر بشرة آلاف النساء خلال شهر واحد
المشروب قبل النوم غيّر بشرة آلاف النساء خلال شهر واحد

أسهل الطرق لاكتشاف إطارات السيارات المقلدة بحيلة ذكية

الإطارات
الإطارات
الإطارات

انتخابات مجلس النواب 2025 .. توافد الناخبين على مدارس وسط البلد بعد فترة الراحة

مدارس وسط البلد
مدارس وسط البلد
مدارس وسط البلد

فيديو

ايمان عبد اللطيف

إقبال كبير من الناخبين على لجان مدرسه سيزا النبراوي بالتجمع

ايمان عبد اللطيف

عرس ديمقراطى.. زحام شديد على لجان مصطفى كامل بمساكن شيراتون

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج وطرق التدريس كلية التربية بنين بالقاهرة _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الشغف

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: سيدة البيت

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: تقنية الميتافيرس وعالم ما بعد الواقع.. هل نحن على أعتاب ثورة جديدة؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: تعقيدات المرحلة الثانية من اتفاق غزة.. معوقات إسرائيلية وصراعات داخلية

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الجانب الآخر

المزيد