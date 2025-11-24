العازف العالمي لانج لانج يفتتح الدورة الأولى لمهرجان "صدى الأهرامات".. تفاصيل

في سهرة موسيقية تُسجل كواحدة من أهم لحظات الموسم الفني هذا العام، يفتتح عازف البيانو العالمي لانج لانج، " الأكثر شهرة في عالم الموسيقى الكلاسيكية" وفقا لصحيفة "نيويورك تايمز"، الدورة الأولى من مهرجان "صدى الأهرامات"، والتي تحمل شعار "مهد الحضارات.. ملتقى الفنون والثقافات" بحفل استثنائي يجمع بين الشاعرية والانطباعية (فرانز ليست، فردريك شوبان، كلود ديبوسي) والمهارة التقنية الفائقة (كونشيرتو جريج للبيانو والأوركسترا) بمصاحبة الأوركسترا الملكي البريطاني بقيادة بن بالمر.



وقد طلب لانج لانج شخصياً من عازفة الفيولينه أميرة أبو زهرة (التي تألقت في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير) أن تشاركه خشبة المسرح، حيث ستقدم في بداية النصف الثاني من الحفل "رقصة السيف" من باليه "جايانيه" لآرام خاتشاتوريان في صياغة آبور شوتس للفيولينه والأوركسترا.





كذلك أعلن لانج لانج أنه سيقدم صياغتين للبيانو المنفرد قام بهما شندلر لأغنية لسيد درويش للبيانو المنفرد ولمقطوعة شعبية صينية في لفتة فنية رقيقة تبرز احترامه العميق للتراث الموسيقي الشعبي وأهميته في تشكيل الوعي الشعبي، وتوضح إمكانية المزج بين الأصالة والمعاصرة، وبين الفولكلور والأساليب الكلاسيكية الأكاديمية.



حفل افتتاح "صدى الأهرامات" يعد فيه لانج لانج جمهوره في مصر (وبعضه جاء من شتى بقاع الأرض ليحضر حفل لانج لانج أمام أهرامات الجيزة العظيمة) بسحرٍ موسيقي لن يتكرر، بينما يبدأ المهرجان دورته الأولى بأرفع المستويات العالمية قاطبة ما يليق بمكانة مصر وثقلها الثقافي والفني، ويضعها على خريطة المهرجانات الدولية في مجال الموسيقى الكلاسيكية.