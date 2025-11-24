قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تحرير محضر ضد شخص متورط في توزيع الأموال على المواطنين للتصويت لصالح أحد المرشحين بالغربية
الهيئة الوطنية للانتخابات تحذر الناخبين من تصوير ورقة التصويت أثناء الاقتراع
قرارات من الأعلى للإعلام بشأن برنامج "البريمو" والكابتن رضا عبدالعال وأبو المعاطي زكي
محافظ القاهرة يحث 8.6 مليون ناخب على المشاركة: الالتزام والانضباط يميزان اليوم الانتخابي
مرشح يمزق ملابسه أمام لجنة انتخابات النواب في شبين الكوم
فلوس وبطاقات.. الداخلية: القبض على أنصار مرشح لتوزيع أموال على الناخبين بالمحلة| صور
نائب وزير الاتصالات تدلى بصوتها فى انتخابات النواب وتؤكد: المشاركة الانتخابية واجب ومسؤولية
الداخلية: مواجهة الشائعات عن وجود تجاوزات في الانتخابات بحسم
مؤتمر صحفي للهيئة الوطنية للانتخابات لمتابعة سير عمليات التصويت
وزير التعليم : نسعى لمنح شهادات دولية معتمدة لخريجي مدارس التكنولوجيا التطبيقية
البترول: حملات موسعة تكشف أوكار تداول غير شرعي وتهريب للوقود في البحيرة والأقصر
طالب ينهي حياة موظفة ووالدتها في حادث مروع بالهرم
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
فن وثقافة

العازف العالمي لانج لانج يفتتح الدورة الأولى لمهرجان "صدى الأهرامات".. تفاصيل

محمد نبيل

في سهرة موسيقية تُسجل كواحدة من أهم لحظات الموسم الفني هذا العام، يفتتح عازف البيانو العالمي لانج لانج، " الأكثر شهرة في عالم الموسيقى الكلاسيكية" وفقا لصحيفة "نيويورك تايمز"، الدورة الأولى من مهرجان "صدى الأهرامات"، والتي تحمل شعار "مهد الحضارات.. ملتقى الفنون والثقافات" بحفل استثنائي يجمع بين الشاعرية والانطباعية (فرانز ليست، فردريك شوبان، كلود ديبوسي) والمهارة التقنية الفائقة (كونشيرتو جريج للبيانو والأوركسترا) بمصاحبة الأوركسترا الملكي البريطاني بقيادة بن بالمر.

وقد طلب لانج لانج شخصياً من عازفة الفيولينه أميرة أبو زهرة (التي تألقت في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير) أن تشاركه خشبة المسرح، حيث ستقدم في بداية النصف الثاني من الحفل "رقصة السيف" من باليه "جايانيه" لآرام خاتشاتوريان في صياغة آبور شوتس للفيولينه والأوركسترا.
 


كذلك أعلن لانج لانج أنه سيقدم صياغتين للبيانو المنفرد قام بهما شندلر لأغنية لسيد درويش للبيانو المنفرد ولمقطوعة شعبية صينية في لفتة فنية رقيقة تبرز احترامه العميق للتراث الموسيقي الشعبي وأهميته في تشكيل الوعي الشعبي، وتوضح إمكانية المزج بين الأصالة والمعاصرة، وبين الفولكلور والأساليب الكلاسيكية الأكاديمية.

حفل افتتاح "صدى الأهرامات" يعد فيه لانج لانج جمهوره في مصر (وبعضه جاء من شتى بقاع الأرض ليحضر حفل لانج لانج أمام أهرامات الجيزة العظيمة) بسحرٍ موسيقي لن يتكرر، بينما يبدأ المهرجان دورته الأولى بأرفع المستويات العالمية قاطبة ما يليق بمكانة مصر وثقلها الثقافي والفني، ويضعها على خريطة المهرجانات الدولية في مجال الموسيقى الكلاسيكية.

العازف العالمي لانج لانج عازف البيانو العالمي لانج لانج صدى الأهرامات

