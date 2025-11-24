وزير الخارجية يلتقي المديرة التنفيذية لوكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية النيباد

التقى بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، اليوم الإثنين ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٥ بالسيدة ناردوس بيكيلي المديرة التنفيذية لوكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية النيباد على هامش اجتماعات القمة الأفريقية الأوروبية المنعقدة في أنجولا.

قدم الوزير عبد العاطي التهنئة للمديرة التنفيذية على نجاح فعاليات قمة تمويل البنية التحتية التي عُقدت في أنجولا الشهر الماضي، مشيداً بمستوى التنسيق القائم مع وكالة النيباد في ظل الرئاسة المصرية الحالية للجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات الوكالة.

كما أعرب وزير الخارجية عن طلع مصر إلى تعميق الشراكة القائمة مع الوكالة والبناء على ما تحقق من إنجازات، بالاضافة إلى تنفيذ أولويات الرئاسة المصرية، وفي مقدمتها تسريع جهود تعبئة الموارد لتنفيذ أجندة 2063، ودعم مشروعات البنية التحتية والتصنيع إلى جانب تعزيز تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية.

في ذات السياق، أكد الوزير عبد العاطي أهمية صياغة برامج متكاملة محددة الأهداف والأطر الزمنية تربط بين التنمية والسلم والأمن، اتساقاً مع سياسة الاتحاد الأفريقي المحدثة لإعادة الإعمار والتنمية بعد النزاعات وذلك من خلال تعزيز التعاون بين وكالة النيباد ومركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام.