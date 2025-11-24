أخبار التوك شو| الرئيس السيسي يدلي بصوته في الانتخابات.. ورئيس النواب يدعو المواطنين للمشاركة في الاستحقاق الانتخابي

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، تتعلق بالمرحلة الثانية من إنتخابات مجلس النواب، نوضح أبرزها فيما يلي:

محافظ الدقهلية: مواطنونا حريصون على المشاركة بانتخابات النواب وعيا وانتماء منهم لبلدهم

قال محافظ الدقهلية، اللواء طارق مرزوق “ كل شخص حريص على الإدلاء بصوته بالعملية الإنتخابية، لمجلس النواب وكل هذا من خلال عمل دؤوب من كافة أجهزة الدولة المعنية من خلال شهر مضى من أجل إظهار مصر بالمظهر الذي تستحقه فى ظل إنجازات متعددة ومتتالية من إفتتاح متحف وإحتفالات أكتوبر ومؤتمر سلام عالمي”.



الرئيس السيسي يبحث مستجدات الموقف التنفيذي لمشروع الدلتا الجديدة

عرضت القناة الأولى خبرا عاجلا يفيد بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتمع اليوم، مع الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء وليد محمد عارف رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والعقيد الدكتور بهاء الغنام المدير التنفيذي لجهاز مُستقبل مصر للتمية المُستدامة.



لمزيد من النزاهة.. الدقهلية: يتم الكشف عن الهوية الشخصية للناخب قبل الدخول إلى اللجان

أكد عاصم الشندويلي، مراسل صدي البلد_ الدقهلية، أن مع دقات الساعة ال9 منذ صباح اليوم، فتحت كافة اللجان الفرعية أبوابها أمام الناخبين بالمحافظة، والذين بدأوا التوافد أمام اللجان قبل ساعة من فتحها.



وزير الإنتاج الحربي: الدولة تسير بخطى ثابتة لترسيخ دعائم الديمقراطية

أكد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، أن الدولة تسير بخطى ثابتة نحو ترسيخ دعائم الديمقراطية، جاء ذلك خلال قيام الوزير بالإدلاء بصوته في انتخابات مجلس النواب، اليوم، بمقر لجنته الانتخابية بمنطقة المقطم.



رئيس الطائفة الإنجيلية: العملية الانتخابية فى غاية الأهمية لأنها عرس الديمقراطية

أكد القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، أن العملية الإنتخابية فى غاية الأهمية لانها عرس الديمقراطية، والتي يتم المنافسة بين المرشحين، كل مرشح لديه رؤية تعبر عن آمال وطموحات.



رئيس الرقابة المالية: يجب اختيار نواب لديهم القدرة على خدمة الوطن

أكد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الدكتور محمد فريد، أن الإدلاء بالصوت لعملية الإنتخاب وإختيار المرشحين فى البرلمان المصري هو واجب على كل شخص لديه رؤية أن البرلمان له أهمية كبيرة جدا فى عملية التشريع والتنظيم ورقابة أداء الجهاز التنفيذي بالدولة.



بالفيديو.. الرئيس السيسي يدلي بصوته في انتخابات النواب في مدرسة الشهيد البطل مصطفى يسري عميرة

أدلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، بصوته في انتخابات مجلس النواب لعام ٢٠٢٥، في مرحلتها الثانية، التي تجري داخل مصر يومي ٢٤ و ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٥، وتم الإدلاء في لجنة مدرسة الشهيد البطل مصطفى يسري عميرة النموذجية الثانوية الإعدادية بنات بمصر الجديدة.



أول شكوى من المحلة.. الهيئة الوطنية للانتخابات توضح الحقيقة

أكد المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن هناك شكوى جاءت من قسم أول المحلة، بخصوص وجود بعض التجمعات خارج المركز الانتخابي، لإرشاد الناخبين على ارقامهم داخل المسلسل، وأنه بعد توجه أحد المسؤولين تبين أن ما يتم يكون لمساعدة الناخبين.



رئيس النواب يدعو المواطنين للمشاركة الفاعلة في الاستحقاق الانتخابي

أكد الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إن العملية الانتخابية الجارية تمثل يومًا تاريخيًا يجسد ممارسة المواطنين لحقهم الدستوري.



مصادر طبية: 4 شهداء بنيران جيش الاحتلال في غزة وخان يونس

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل عن "مصادر طبية" بسقوط 4 شهداء بنيران جيش الاحتلال في مدينتي غزة وخان يونس منذ صباح اليوم.

