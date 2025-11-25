عقوبات "الأعلى للإعلام": وقف رضا عبدالعال وأبو المعاطي زكي شهرين

وافق المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، على توصيات لجنة الشكاوى برئاسة الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس، بتوقيع العقوبات التالية:

أولًا: أداء قناة «TEN» الفضائية، مبلغ مالي وقدره 50 ألف جنيه بسبب ما تضمنته عدد من حلقات برنامج «البريمو»، الذي يقدمه الأستاذ إسلام صادق، من مخالفات للضوابط والمعايير والأكواد الصادرة عن المجلس.

ثانيًا: توجيه إنذار للحسابات الإلكترونية التي تحمل اسم «نجم الجماهير» على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن ما تضمنته بعض الحلقات المذاعة عبر الحسابات من مخالفة للقانون.

ثالثًا: إلزام جميع الوسائل الإعلامية الخاضعة لأحكام القانون رقم ١٨٠ لسنة ٢٠١٨، بمنع ظهور كل من الكابتن رضا عبدالعال، والأستاذ أبو المعاطي زكي، لمدة شهرين اعتبارًا من تاريخه.

رابعًا: مخاطبة نقابة الصحفيين برئاسة الكاتب الصحفي خالد البلشي، لإعمال شئونها بشأن ما تضمنه المحتوى تقديم أبو المعاطي زكي، طبقًا للقانون.