ائتلاف نزاهة: لم نرصد أي معوقات لعملية التصويت في انتخابات المرحلة الثانية

كثف أعضاء البعثة الدولية لـ"ائتلاف نزاهة"، أعمال الانتشار والمتابعة الميدانية لانتخابات مجلس النواب المصري، في مرحلتها الثانية، في 10 محافظات من المحافظات التي تجري فيها انتخابات المرحلة الثانية وهي: (القاهرة – القليوبية – الشرقية – الدقهلية – المنوفية – الغربية – السويس – الإسماعيلية – بورسعيد – دمياط).

ويتابع ائتلاف نزاهة، أعمال المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، تأكيدًا على أهمية الاستحقاقات الديمقراطية، وما تمثله من ترجمة للإرادة الحرة للمواطنين، وضمان سير العملية الانتخابية وفق المعايير الدولية لنزاهة الانتخابات.

وأكد المتابعون الدوليون انتظام أعمال التصويت في كافة اللجان التي قاموا بزيارتها، ولم يتم رصد أي معوقات لعملية التصويت، في ظل تواجد أفراد الشرطة خارج اللجنة وتنظيم دخول الناخبين بشكل منظم.

وشهدت مدرسة تحيا مصر 2، بحي الأسمرات بالقاهرة، مشاركة كثيفة للمرأة، مع انتظام الخدمات التأمينية والتنظيمية أمام المدرسة.

كما كانت هناك مشاركة قوية للمرأة في لجان محافظة الدقهلية، وبشكل خاص في لجنة مدرسة شجرة الدر في المنصورة.

وشهدت اللجان الانتخابية بمجمع دار السلام في محافظة القاهرة تزايدًا ملحوظًا في إقبال المواطنين للإدلاء بأصواتهم ضمن فعاليات التصويت أمام اللجان.

وفي المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، شهدت اللجان الانتخابية إقبالًا كثيفًا للناخبين من مختلف الفئات العمرية، ومشاركة ملحوظة للمرأة.

وفي الشرقية انتظمت أعمال التصويت، وشهدت مدرسة السادات الإعدادية بنين بمدينة الزقازيق إقبالًا من المواطنين للإدلاء بأصواتهم.

جدير بالذكر، أن "ائتلاف نزاهة" يضم في تشكيله 34 متابعًا دوليًا من 16 دولة، يمثلون أربع منظمات دولية: مؤسسة إليزكا للإغاثة (غانا)، منتدى جالس الدولي (أوغندا)، ومنظمة إيكو (اليونان)، ومنظمة التحالف الدولي للتكامل والاستدامة (مالطا – المملكة المتحدة).

فيما تتولى مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، بصفتها الشريك المحلي المعتمد، الإشراف على تنسيق أعمال البعثة داخل مصر، مستندة إلى خبرتها الواسعة في مجال المتابعة الانتخابية وتعزيز حقوق الإنسان.