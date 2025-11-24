قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

مصر للطيران: نمو حركة شحنات البضائع بين مصر والإمارات بنسبة 22%

مصر للطيران
مصر للطيران
نورهان خفاجي

نظّمت مصر للطيران للشحن الجوي احتفالية خاصة لتكريم كبار عملائها ووكلاء الخدمة الأرضية بدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك برعاية وكيل عام مبيعات الشركة بالإمارات، وبحضور الطيار إيهاب الطحطاوي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب التنفيذي لشركة مصر للطيران للشحن الجوي، ومحمد زكي مدير بضائع دبي، وذلك على هامش فعاليات معرض Dubai Airshow.

وجاء هذا التكريم تقديرًا للدور البارز الذي يقدّمه شركاء مصر للطيران للشحن الجوي في دعم أنشطتها وتحقيق نتائج مميزة خلال العام المالي 2024–2025، وتعزيزًا لحرص الشركة على توسيع التعاون مع السوق الإماراتي باعتباره أحد أهم الأسواق الإقليمية لها.

وخلال الاحتفالية، تم استعراض أبرز إنجازات الشركة في إقليم الإمارات، والتي تضمنت نقل أكثر من 5,475 طنًا من البضائع الواردة والترانزيت من الإمارات إلى مصر بنسبة نمو 22%، وما يقرب من 4,377 طنًا من البضائع الصادرة والترانزيت من مصر إلى الإمارات بنسبة نمو 7%، بما يعكس قوة الشراكة وكفاءة العمليات التشغيلية ومرونتها.

كما تم التأكيد على استمرار الشركة في الحصول على العديد من الاعتمادات الدولية، ومنها اعتماد IATA CEIV Pharma، الذي يعزّز قدرتها على نقل الشحنات الدوائية والأمصال وفق أعلى المعايير العالمية، وتم كذلك استعراض الخطط التوسعية خلال الفترة المقبلة، والتي تشمل إضافة وجهات جديدة ودراسة زيادة الرحلات إلى الإمارات لتلبية الطلب المتزايد، إلى جانب بدء إجراءات تحويل طائرتين من طراز A330 إلى طائرات شحن لتعزيز السعة التشغيلية ودعم شبكة خطوط الشركة.

وفي إطار تقدير جهود شركائها، شهدت الاحتفالية أيضًا تكريم فريق العمل المتميز لدى وكيل مبيعات الشركة في الإمارات، تقديرًا لدورهم الفعّال في دعم العمليات وتحقيق النتائج الإيجابية خلال الفترة الماضية.

واختُتمت الاحتفالية بالتأكيد على التزام مصر للطيران للشحن الجوي بتوطيد علاقاتها مع شركاء النجاح من وكلاء الشحن ووكلاء الخدمة الأرضية وعملاء الشحن الجوي، باعتبارهم عنصرًا أساسيًا في مسيرة نمو الشركة وتطوير خدماتها واستراتيجياتها المستقبلية.

