الوضع عندنا مختلف تماما.. محافظ شمال يكشف تفاصيل انتخابات مجلس النواب

قال اللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، إن الوضع في شمال سيناء يختلف عن أي محافظة أخرى منوها أن هناك إقبال كثيف للمرأة في هذه الانتخابات.

وأضاف محافظ شمال سيناء، في مداخلة هاتفية على قناة "المحور"، أن وضع المرأة اختلف تماما في شمال سيناء فهي تشارك في كل الأعمال، ضاربا المثل بامرأة من قبائل العرب ومنتقبة وحاصلة على ماجستير ودكتوراه وتدرس في الجامعة.

وأشار إلى أن المحافظة عبارة عن دائرتين في الانتخابات، والإقبال كثيف في بعض اللجان ومتوسط في لجان أخرى.

وأشار إلى أننا ندير الانتخابات من غرفة السيطرة ونرصد جميع اللجان صوت وصورة ولم يحدث أي شئ يعوق العملية الانتخابية.