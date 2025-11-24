وكيل أول مجلس الشيوخ: مؤسسات الدولة حريصة على نزاهة وشفافية وإرادة المصريين فيمن يمثلهم

أكد النائب اللواء أ ح/ أحمد العوضي، وكيل أول مجلس الشيوخ، النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، على أهمية المشاركة الإيجابية من جانب المواطنين، في المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025، والتي أنطلقت اليوم داخل جمهورية مصر العربية في 13 محافظة، مشدداً علي أهمية هذا الاستحقاق الوطني ودور المواطنين في تعزيز المسار الديمقراطي.

وقال وكيل أول مجلس الشيوخ،في تصريحات صحفيه له اليوم، إن المشاركة في انتخابات مجلس النواب، تمثل واجباً وطنياً ومسؤولية تقع على عاتق كل مصري، لاسيما في ضوء حرص كافة مؤسسات الدولة على أن يخرج هذا العرس الانتخابي ونتيجته بصورة مشرفة ونزيهة، تعبر عن إرادة المصريين واختياراتهم فيمن يمثلهم تحت قبة البرلمان.

وأشاد النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، بجهود ودور كافة الأجهزة المعنية عامة والهيئة الوطنية للانتخابات خاصة في تنظيم العملية الانتخابية في مرحلتها الثانية داخل مصر وخارجها، بما يضمن سير الانتخابات بسلاسة ونزاهة وأنضباط، في الوقت الذي شهد فتح لجان الانتخابات بمحافظات المرحلة الثانية في الموعد المحدد، وانتظام عمليات التصويت منذ فتح باب الاقتراع في تمام التاسعة صباح اليوم الأثنين.

وفي ختام تصريحاته، دعا النائب اللواء أحمد العوضي، جموع المواطنين إلى التوجه إلى لجانهم الانتخابية والمشاركة الفاعلة في اختيار من يمثلهم تحي قبة البرلمان ، مشيراً إلى أن الإقبال على صناديق الاقتراع يعكس وعي وحرص المصريين على ممارسة حقوقهم الدستورية بكل حرية وديمقراطية، مؤكداً أن هذه المشاركة تعكس إرادة وطنية حقيقية وتدعم خطوات الدولة نحو مستقبل أكثر استقراراً في مسيرة التنمية والبناء.