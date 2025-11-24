قبل الغلق بساعتين.. هدوء انتخابي وإقبال متوسط في لجان الشروق

قبل ساعتين من انتهاء التصويت، شهدت العملية الانتخابية في مدينة الشروق حالة من الهدوء داخل لجان مدرستي الطبرى وياسر جنينة، بعدما تراجع الزحام الذى ظهر عقب فترة الظهيرة، ليحل محله إقبال متوسط من الناخبين.

كما أكدت غرفة العمليات عدم ورود أى شكاوى من المواطنين أو رؤساء اللجان، مع خلو محيط المدارس من أى مخالفات دعائية أو تجاوزات، وهو ما انعكس على سير العملية الانتخابية بانضباط واستقرار منذ بداية اليوم وحتى اللحظة.

وانطلقت صباح اليوم الإثنين عمليات التصويت في المرحلة الثانية بمدينة الشروق بالقاهرة من انتخابات مجلس النواب، حيث شهدت اللجان فتح أبوابها في الموعد المحدد دون تسجيل أي شكاوى تتعلق بتأخير بدء العملية الانتخابية أو وقوع مخالفات.

وبدأ توافد الناخبين فور فتح اللجان في تمام الساعة التاسعة صباحًا، لتستمر عملية التصويت حتى موعد غلق اللجان المقرر، وجرت العملية في أجواء هادئة ومنظمة، وسط إجراءات تأمين مكثفة لضمان سير الانتخابات بانتظام.

كما شهد محيط اللجان استعدادات أمنية مشددة تحسبًا لأي مناوشات محتملة بين أنصار المرشحين، بما يضمن الحفاظ على سلامة الناخبين وتأمين العملية الانتخابية من بدايتها حتى نهايتها.