انتظام عملية التصويت وإقبال متوسط غالبيته من الشباب في لجان مدينة نصر

شهدت لجان مدينة نصر منذ الساعات الأولى لليوم الثاني من الانتخابات، انتظامًا واضحًا في سير عملية التصويت، وسط إقبال متوسط تتصدره فئات الشباب، خاصة في المناطق السكنية المحيطة بمدارس ياسر الحديدي، عمرو بن العاص، ومجمع الملك فهد.



فقد توافد الناخبون بصورة منتظمة، فيما كثفت قوات التأمين وجودها أمام اللجان لتنظيم حركة الدخول ومساعدة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة. وسجلت لجان قسم ثالث مدينة نصر - خاصة مدرسة رفاعة الطهطاوي- مؤشرات أعلى قليلًا في عدد الناخبين، بينما حافظت لجان قسم ثانٍ على وتيرة حضور مستقرة.



وهناك زيادة ملحوظة في مشاركة الشباب، خصوصًا طلاب الجامعات والمقيمين في محيط التجمعات السكنية، الذين حرصوا على الإدلاء بأصواتهم قبل فترات الذروة المسائية. وبدت الطوابير قصيرة ومنضبطة، مع توفير مظلات ومقاعد وتيسيرات تنظيمية ساهمت في سلاسة الإجراءات.



وأكد رؤساء اللجان أن العملية تسير دون معوقات تُذكر، وأن التعاون بين الجهات المعنية والدعم اللوجستي المقدم داخل المدارس أسهم في تسهيل عملية الاقتراع وضمان استمرارها بشكل هادئ ومنتظم.