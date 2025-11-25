كوارث ومخالفات بالجملة.. الصحة تعلن إغلاق عيادتين للتجميل والليزر بالسويس

أعلنت وزارة الصحة والسكان إغلاق وتشميع عيادتي «Verona» ببرج السويس (الشانزليزيه) و«Davincl Clinic» ببرج قصر النيل في منطقة الأربعين بمحافظة السويس إداريًا، بعد ثبوت عملهما بدون ترخيص وارتكاب مخالفات جسيمة تهدد سلامة المواطنين.

جاءت الإجراءات تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بتكثيف الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة.

تعمل دون ترخيص

وكشفت حملة مكثفة نفذتها إدارة العلاج الحر بالسويس، بالتنسيق مع الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، أن عيادة «Verona» تعمل دون ترخيص، فيما يغيب المدير الفني تمامًا، وتواجدت طبيبة امتياز غير مرخصة لمزاولة المهنة، مع سوء تداول النفايات الطبية، واكتُشف داخل الثلاجة أمبولات بوتكس مفتوحة ومحفوظة بطريقة غير آمنة رغم نفي إجراء أي جلسات حقن تجميلية.

وفي المنشأة الثانية «Davincl Clinic»، تبين أيضًا غياب الترخيص، وعدم وجود عقد للتخلص الآمن من النفايات الطبية، واكتُشفت مواد تجميلية منتهية الصلاحية وأخرى مفتوحة دون تدوين تاريخ الفتح، فضلاً عن قيام عمالة غير مؤهلة وغير مرخصة بتشغيل أجهزة الليزر.

وأكد الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية، استمرار الحملات الرقابية المفاجئة على مستوى الجمهورية.

وحث المواطنين على التأكد من وجود تراخيص المنشأة وتراخيص مزاولة المهنة للأطباء والفنيين قبل تلقي أي خدمة طبية أو تجميلية، حفاظًا على صحتهم وسلامتهم.