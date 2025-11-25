لليوم الثاني.. لجان باب الشعرية والظاهر تشهد إقبالًا كبيرًا من الناخبين

في ثاني أيام الاقتراع بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، تشهد اللجان الانتخابية بدائرة باب الشعرية والظاهر إقبالا كبيرا من الناخبين بمختلف الأعمار، في مشهد حضاري يعكس حرص أهالي المنطقة على أداء واجبهم الوطني والدستوري.



وكثفت الأجهزة الأمنية تواجدها في محيط اللجان لتأمين العملية الانتخابية والتصدي لأية تجاوزات أو مخالفات، فضلًا عن حرص رجال الأمن على تسهيل كافة الإجراءات ومساعدة كبار السن وذوي الهمم؛ للوصول لأماكن الاقتراع دون أية عقبات وسط أجواء تنظيمية وأمنية محكمة.



وأكد عدد من الناخبين حرصهم على المشاركة في العملية الانتخابية، خاصة بعد توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالحرص على ضمان نزاهة العملية الانتخابية واحترام إرادة الناخبين في جميع الدوائر وتوفير بيئة انتخابية نزيهة ومحايدة.



وأضافوا أن العملية الانتخابية في منطقة باب الشعرية والظاهر تسير منذ أمس بكل سلاسة ودون تجاوزات حتى الآن، معربين عن ثقتهم في قيام الجهات المسؤولة باتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن بكل أمانة التعبير عن إرادة الناخبين الحقيقية في صناديق الاقتراع، وهو ما دفعهم للنزول من منازلهم والمشاركة في هذا الاستحقاق المهم.

