حركة تنقلات موسعة في وزارة البترول
بث مباشر | أحمد موسى يعرض عملية فرز أصوات انتخابات النواب 2025 على الهواء
بالعكاز والجلباب الصعيدي .. سما المصري تدلي بصوتها في انتخابات النواب | صور
وزير الخارجية: ندعم مساعي لبنان لتجاوز تحدياته بما يصون أمنه واستقراره
أسامة ربيع: 4 مليار و 100 ألف دولار حصيلة قناة السويس عام 2025
الأقمار الصناعية: سحب رعدية ممطرة تغطي عدة مناطق بالبلاد| الطقس
هيئة قناة السويس: قمة السلام نجحت فى تعزيز الاستقرار بمنطقة البحر الأحمر وباب المندب
التزام مصر بمبدأ "الصين الواحدة".. مدبولي يثمن قرارات زيادة الاستثمارات الصينية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
نزاهة: غياب الدعاية الانتخابية أمام اللجان .. والمتابعون الدوليون أشادوا بالإقبال الكثيف
تقترب من 20 يومًا.. خريطة إجازات 2026 للموظفين والطلاب
حازم بدوي: الإقبال في المرحلة الثانية من انتخابات النواب أكبر عن الأولى
قبل ساعة من غلق اللجان .. توافد كبير من المواطنين على اللجان الانتخابية بمصر الجديدة
أخبار البلد

لليوم الثاني.. لجان باب الشعرية والظاهر تشهد إقبالًا كبيرًا من الناخبين

أ ش أ

في ثاني أيام الاقتراع بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، تشهد اللجان الانتخابية بدائرة باب الشعرية والظاهر إقبالا كبيرا من الناخبين بمختلف الأعمار، في مشهد حضاري يعكس حرص أهالي المنطقة على أداء واجبهم الوطني والدستوري.


وكثفت الأجهزة الأمنية تواجدها في محيط اللجان لتأمين العملية الانتخابية والتصدي لأية تجاوزات أو مخالفات، فضلًا عن حرص رجال الأمن على تسهيل كافة الإجراءات ومساعدة كبار السن وذوي الهمم؛ للوصول لأماكن الاقتراع دون أية عقبات وسط أجواء تنظيمية وأمنية محكمة. 


وأكد عدد من الناخبين حرصهم على المشاركة في العملية الانتخابية، خاصة بعد توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالحرص على ضمان نزاهة العملية الانتخابية واحترام إرادة الناخبين في جميع الدوائر وتوفير بيئة انتخابية نزيهة ومحايدة.


وأضافوا أن العملية الانتخابية في منطقة باب الشعرية والظاهر تسير منذ أمس بكل سلاسة ودون تجاوزات حتى الآن، معربين عن ثقتهم في قيام الجهات المسؤولة باتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن بكل أمانة التعبير عن إرادة الناخبين الحقيقية في صناديق الاقتراع، وهو ما دفعهم للنزول من منازلهم والمشاركة في هذا الاستحقاق المهم.
 

