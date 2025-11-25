إقبال متوسط بلجنة ياسر جنينة التجريبية.. ولا خروقات انتخابية في الشروق

تشهد لجنة مدرسة الشهيد الرائد ياسر جنينة بالشروق إقبالا متوسطا من الناخبين على صناديق الاقتراع بانتخابات مجلس النواب 2025، حيث شهدت اللجنة إقبالا كثيفا في فترة الصباح فور فتح باب التصويت في الساعة التاسعة، ثم تضاءل الإقبال رويدا رويدا.

ولم تحدث أي تجاوزات أو خروقات انتخابية سواء من المرشحين أو أنصارهم خلال عمليّة التصويت، في ظل القبضة الأمنية المحكمة الذي يفرضها رجال الأمن في محيط اللجنة.

ويبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، قرابة 35 مليون ناخب يتوزعون على 73 دائرة انتخابية تضم 5287 لجنة اقتراع فرعية، فيما يبلغ عدد المرشحين الذين يخوضون غمار المنافسة بالنظام الفردي في هذه المرحلة 1316 مرشحا، يتنافسون على 141 مقعدا فرديا، بالإضافة إلى قائمة واحدة على قطاعي الانتخاب بنظام القوائم.