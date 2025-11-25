قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير خارجية فرنسا: فظائع الدعم السريع بالسودان يجب ألا تمر دون عقاب
حركة تنقلات موسعة في وزارة البترول
بث مباشر | أحمد موسى يعرض عملية فرز أصوات انتخابات النواب 2025 على الهواء
بالعكاز والجلباب الصعيدي .. سما المصري تدلي بصوتها في انتخابات النواب | صور
وزير الخارجية: ندعم مساعي لبنان لتجاوز تحدياته بما يصون أمنه واستقراره
أسامة ربيع: 4 مليار و 100 ألف دولار حصيلة قناة السويس عام 2025
الأقمار الصناعية: سحب رعدية ممطرة تغطي عدة مناطق بالبلاد| الطقس
هيئة قناة السويس: قمة السلام نجحت فى تعزيز الاستقرار بمنطقة البحر الأحمر وباب المندب
التزام مصر بمبدأ "الصين الواحدة".. مدبولي يثمن قرارات زيادة الاستثمارات الصينية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
نزاهة: غياب الدعاية الانتخابية أمام اللجان .. والمتابعون الدوليون أشادوا بالإقبال الكثيف
تقترب من 20 يومًا.. خريطة إجازات 2026 للموظفين والطلاب
حازم بدوي: الإقبال في المرحلة الثانية من انتخابات النواب أكبر عن الأولى
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

من هذا الرابط.. اعرف لجنتك الانتخابية في برلمان 2025

الاستعلام عن لجنة الانتخابات
الاستعلام عن لجنة الانتخابات
رشا عوني

في ثاني أيام انتخابات مجلس النواب المرحلة الثانية، تواصل عمليات البحث عن الاستعلام عن لجنة الانتخابات ومعرفة مكان اللجنة الانتخابية بالرقم القومي ، وذلك عبر موقع الهيئة الوطنية للانتخابات

وأطلقت الهيئة الوطنية للانتخابات خدمة إلكترونية جديدة تتيح للمواطنين الاستعلام بسهولة عن مقار لجانهم الانتخابية، من خلال رابط الاستعلام المخصص، يمكن لكل مواطن معرفة مكان لجنته الانتخابية بالتفصيل، مما يسهم في تسهيل عملية التصويت وضمان مشاركة واسعة في انتخابات مجلس النواب2025.

رابط الاستعلام عن اللجنة الانتخابية2025 


يمكن للناخب الاستعلام عن لجنته الانتخابية ورقمه فى كشوف الناخبين، قبل الإدلاء بصوته في عملية الاقتراع في الداخل بالمرحلة الثانية من انتخابات محلس النواب 2025،  والتي بدأ اليوم وتستمر حتى غدا الثلاثاء، من خلال موقع الهيئة الوطنية للانتخابات، أو من خلال التطبيق الذى أطلقته الهيئة الوطنية على الهواتف المحمولة.

https://www.elections.eg/inquiry-mob

الاستعلام عن لجنة الانتخابات

طريقة الاستعلام عن لجنة الانتخابات

  • تسجيل الدخول على رابط موقع الهيئة الوطنية للانتخانات عبر اللينك التالي https://www.elections.eg/inquiry
  • إدخال الهاتف إذا كنت تريد الاستعلام عن طريق التطبيق.
  • إدخل الرقم القومي المكون من 14 رقم
  • اضغط على “استعلم”.

ازاي أعرف لجنتي الانتخابية؟

بمجرد دخول الناخب على رابط الهيئة الوطنية للانتخابات أو التطبيق على الهاتف تظهر خانة التى يتم كتابة الرقم القومى المكون من 14 رقم بداخلها، حيث تظهر كافة بيانات الناخب الممثلة فى اسم المدرسة التى سيدلى فيها بصورته ورقم اللجنة ومسلسل الناخب فى كشوف الناخبين بما يدل الناخب على مكان لجنته الانتخابية.

طرق الاستعلام عن لجنة انتخابات مجلس النواب 2025

ويمكن معرفة مكان اللجنة الانتخابية في انتخابات مجلس النواب 2025، بعدة طرق، وهي كالآتي:

- الاتصال الهاتفي على رقم 141 دليل الهاتف.

- إرسال رسالة نصية (SMS) بالرقم القومي إلى الرقم: 5151.

- تحميل تطبيق الهيئة الوطنية للانتخابات.

- الدخول على الموقع الإلكتروني للهيئة الوطنية للانتخابات.

أخبار مصر والعالم
انتخابات مجلس النواب

محافظات المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب

وتُجرى المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، في 13 محافظة بإجمالي 73 دائرة انتخابية يتنافس فيها بالنظام الفردى 1316 مرشحا وقائمة بقطاعي القاهرة ووسط وجنوب الدلتا، وقطاع شرق الدلتا.

وشملت محافظات المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب كلا من: 

1-القاهرة والتي ضمت 19 دائرة انتخابية بها 205 مترشحًا.

2-القليوبية والتي ضمت 6 دوائر انتخابية بها 71 مترشحًا.

3-الدقهلية والتي ضمت 10 دوائر انتخابية بها 288 مترشحًا.

4- الغربية والتي ضمت 7 دوائر انتخابية بها 140 مترشحًا.

5-المنوفية والتي ضمت 6 دوائر انتخابية بها 125 مترشحًا.

6-كفر الشيخ والتي ضمت 4 دوائر انتخابية بها 88 مترشحًا.

7-الشرقية والتي ضمت 9 دوائر انتخابية بها 253 مترشحًا.

8-دمياط والتي ضمت دائرتين انتخابيتين بها 39 مترشحًا.

9-بورسعيد والتي ضمت دائرتين انتخابيتين بها 20 مترشحًا.

10-الإسماعيلية والتي ضمت 3 دوائر انتخابية بها 36 مترشحًا.

11-السويس، والتي ضمت دائرة انتخابية يتنافس بها 18 مترشحًا.

12 - جنوب سيناء، والتي ضمت دائرتين انتخابيتين بها 15 مترشحًا.

13-شمال سيناء والتي ضمت دائرتين انتخابيتين بها 12 مترشحًا.

انتخابات مجلس النواب طريقة الاستعلام عن لجنة الانتخابات معرفة مكان اللجنة الانتخابية الهيئة الوطنية للانتخابات رابط الاستعلام عن اللجنة الانتخابية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ايتن عامر

أيتن عامر ترد على والدة المذيعة شيماء جمال: مليش في تجارة العجول

ارشيفية

مصرع شخص وإصابة 6 في مشاجرة بالخرطوش بالدقهلية

وزير التربية والتعليم

مفيش تأجيل.. التعليم: موعد امتحانات نصف العام 10 يناير للنقل و17 للإعدادية

رمضان صبحي

معملوش حاجة.. ملخص مرافعات دفاع رمضان صبحي وباقي المتهمين بقضية التزوير

الصدمة تعود.. والدة أيسل تكشف تفاصيل الاعتداء المروع على ابنتها

الصدمة تعود.. والدة أيسل تكشف تفاصيل الاعتداء المروع على ابنتها

رمضان صبحي

بعد فض الأحراز ومرافعات الدفاع.. رفع جلسة محاكمة رمضان صبحي للقرار

حالة الطقس

حالة الطقس غداً في مصر.. الأرصاد تحذر من ظاهرة خطيرة

صورة أرشيفية

إجراءات عاجلة بالمدارس لوقاية الطلاب من فيروس ماربورج |ماذا قررت تعليم البحيرة؟

ترشيحاتنا

لجان الانتخابية

طوابير كثيفة من الشباب أمام لجان قصر النيل قبل إغلاق باب الاقتراع

انتخابات

استمرار توافد الناخبين بانتخابات النواب بمصر القديمه والمنيل.. صور

وزير السياحة والآثار

شريف فتحي يترأس اجتماع مجلس إدارة صندوق دعم السياحة والآثار

بالصور

أحمد مجدي وداليا مصطفى أول الحضور على السجادة الخضراء لمهرجان الفيوم السينمائي | صور

أحمد مجدي
أحمد مجدي
أحمد مجدي

مسنّة تدلي بصوتها بمدرسة العصلوجي بالزقازيق

انتخابات
انتخابات
انتخابات

يسرا وإلهام شاهين وهالة سرحان يخطفن الأنظار بمهرجان شرم الشيخ للمسرح

يسرا وإلهام شاهين
يسرا وإلهام شاهين
يسرا وإلهام شاهين

أطعمة تساعدك على التخلص من سيلان الأنف أثناء نزلات البرد.. وأخرى تجنبها تماما

أطعمة يجب تجنبها أثناء الإصابة بنزلات البرد.. وأخرى لا
أطعمة يجب تجنبها أثناء الإصابة بنزلات البرد.. وأخرى لا
أطعمة يجب تجنبها أثناء الإصابة بنزلات البرد.. وأخرى لا

فيديو

محمد رشاد

محمد رشاد يطرح أغنيته "أنا موعود"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد حسن رمضان

أحمد حسن رمضان يكتبُ : آخرَ رسائلِ الوجدانِ والحنينِ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة النساء

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة والذكاء الاصطناعي.. شراكة تعيد صياغة المستقبل

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: زهوة الانتخابات الغائبة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: الشيخ الحصري.. صوت يُرى

المزيد