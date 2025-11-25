من هذا الرابط.. اعرف لجنتك الانتخابية في برلمان 2025

في ثاني أيام انتخابات مجلس النواب المرحلة الثانية، تواصل عمليات البحث عن الاستعلام عن لجنة الانتخابات ومعرفة مكان اللجنة الانتخابية بالرقم القومي ، وذلك عبر موقع الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأطلقت الهيئة الوطنية للانتخابات خدمة إلكترونية جديدة تتيح للمواطنين الاستعلام بسهولة عن مقار لجانهم الانتخابية، من خلال رابط الاستعلام المخصص، يمكن لكل مواطن معرفة مكان لجنته الانتخابية بالتفصيل، مما يسهم في تسهيل عملية التصويت وضمان مشاركة واسعة في انتخابات مجلس النواب2025.

رابط الاستعلام عن اللجنة الانتخابية2025



يمكن للناخب الاستعلام عن لجنته الانتخابية ورقمه فى كشوف الناخبين، قبل الإدلاء بصوته في عملية الاقتراع في الداخل بالمرحلة الثانية من انتخابات محلس النواب 2025، والتي بدأ اليوم وتستمر حتى غدا الثلاثاء، من خلال موقع الهيئة الوطنية للانتخابات، أو من خلال التطبيق الذى أطلقته الهيئة الوطنية على الهواتف المحمولة.

https://www.elections.eg/inquiry-mob

الاستعلام عن لجنة الانتخابات

طريقة الاستعلام عن لجنة الانتخابات

تسجيل الدخول على رابط موقع الهيئة الوطنية للانتخانات عبر اللينك التالي https://www.elections.eg/inquiry

إدخال الهاتف إذا كنت تريد الاستعلام عن طريق التطبيق.

إدخل الرقم القومي المكون من 14 رقم

اضغط على “استعلم”.

ازاي أعرف لجنتي الانتخابية؟

بمجرد دخول الناخب على رابط الهيئة الوطنية للانتخابات أو التطبيق على الهاتف تظهر خانة التى يتم كتابة الرقم القومى المكون من 14 رقم بداخلها، حيث تظهر كافة بيانات الناخب الممثلة فى اسم المدرسة التى سيدلى فيها بصورته ورقم اللجنة ومسلسل الناخب فى كشوف الناخبين بما يدل الناخب على مكان لجنته الانتخابية.

طرق الاستعلام عن لجنة انتخابات مجلس النواب 2025

ويمكن معرفة مكان اللجنة الانتخابية في انتخابات مجلس النواب 2025، بعدة طرق، وهي كالآتي:

- الاتصال الهاتفي على رقم 141 دليل الهاتف.

- إرسال رسالة نصية (SMS) بالرقم القومي إلى الرقم: 5151.

- تحميل تطبيق الهيئة الوطنية للانتخابات.

- الدخول على الموقع الإلكتروني للهيئة الوطنية للانتخابات.

انتخابات مجلس النواب

محافظات المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب

وتُجرى المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، في 13 محافظة بإجمالي 73 دائرة انتخابية يتنافس فيها بالنظام الفردى 1316 مرشحا وقائمة بقطاعي القاهرة ووسط وجنوب الدلتا، وقطاع شرق الدلتا.

وشملت محافظات المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب كلا من:

1-القاهرة والتي ضمت 19 دائرة انتخابية بها 205 مترشحًا.

2-القليوبية والتي ضمت 6 دوائر انتخابية بها 71 مترشحًا.

3-الدقهلية والتي ضمت 10 دوائر انتخابية بها 288 مترشحًا.

4- الغربية والتي ضمت 7 دوائر انتخابية بها 140 مترشحًا.

5-المنوفية والتي ضمت 6 دوائر انتخابية بها 125 مترشحًا.

6-كفر الشيخ والتي ضمت 4 دوائر انتخابية بها 88 مترشحًا.

7-الشرقية والتي ضمت 9 دوائر انتخابية بها 253 مترشحًا.

8-دمياط والتي ضمت دائرتين انتخابيتين بها 39 مترشحًا.

9-بورسعيد والتي ضمت دائرتين انتخابيتين بها 20 مترشحًا.

10-الإسماعيلية والتي ضمت 3 دوائر انتخابية بها 36 مترشحًا.

11-السويس، والتي ضمت دائرة انتخابية يتنافس بها 18 مترشحًا.

12 - جنوب سيناء، والتي ضمت دائرتين انتخابيتين بها 15 مترشحًا.

13-شمال سيناء والتي ضمت دائرتين انتخابيتين بها 12 مترشحًا.