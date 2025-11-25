ماذا يحدث في لجان الانتخابات بالبساتين؟.. جولة حية

التقى أسامة عيد، مراسل قناة صدى البلد من القاهرة، أثناء جولته داخل إحدى اللجان الانتخابية بمنطقة البساتين، بالمواطن محمد معوض، مراجع حسابات.

وقال خلال لقائه مع أسامة عيد مراسل صدى البلد من القاهرة، خلال تغطية خاصة لانتخابات النواب 2025 مع الإعلامية سارة سامي، إن المشاركة في الانتخابات واجب وطني وحق أصيل للمواطن، مؤكداً أن الإدلاء بالصوت ليس إجراءً شكلياً بل مسؤولية حقيقية لاختيار من يمثل الشعب في المؤسسة التشريعية.

وأضاف أن عضو مجلس النواب يجب أن يتمتع بوعي عميق بطبيعة دوره، لافتًا إلى أن مهمته الأساسية تتمثل في سن القوانين ومراقبة الأداء الحكومي، وليس تقديم خدمات محلية مثل رصف الطرق أو حل مشكلات المرافق، مشدداً على أهمية التفرقة بين دور النائب ودور المحليات.

وأشار إلى أن اختيار المرشحين ينبغي أن يقوم على معايير واضحة، من بينها القدرة على فهم بنود الموازنة العامة للدولة، والميزان التجاري وميزان المدفوعات والعجز التجاري، وكيفية التعامل مع هذه الملفات الحيوية بما يحقق مصلحة الدولة والمواطن.

وأوضح أن بعض القوانين التي أثيرت مؤخراً، مثل قانون الإيجارات، تعكس جرأة تشريعية تستهدف تحقيق العدالة ومواكبة التطورات، رغم ما قد تحمله من إيجابيات وسلبيات، وهو ما يبرز أهمية اختيار نواب يمتلكون الكفاءة والقدرة على اتخاذ قرارات مؤثرة على المدى الطويل.

وشرح معوض الإجراءات المتبعة داخل اللجنة، بدءًا من تسليم بطاقة الرقم القومي للتحقق من الهوية، ثم التوقيع في الكشف المخصص، واستلام بطاقة الاقتراع، واختيار قائمة واحدة، وتحديد عدد المرشحين الفرديين وفق المسموح به، ووضع علامة صحيحة بجوار الاختيارات، ثم إيداع البطاقة في الصندوق واستلام بطاقة الهوية مجدداً والخروج.