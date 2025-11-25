قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
35 يوما في السجن.. قصة رمضان صبحي من الملاعب إلى الزنزانة
مواطن تسعيني يدلي بصوته في انتخابات النواب 2025 بلجنة طه حسين بالنزهة
استسلم لوساوس شيطانية| ننشر حيثيات الحكم بالمؤبد على المتهمين بإنهاء حياة صديقهم بالطالبية
مفتي الجمهورية يجتمع بأعضاء اللجنة التنفيذية لمتابعة أعمال ندوة الفتوى وقضايا الواقع الإنساني
الشرقية .. إقبال كثيف من أهالي قرية الهيصمية على لجنة مدرسة غيث
إشاعة للفاحشة.. الأزهر: ابتزاز الزوجة بعد الانفصال عدوان وجريمة في الشرع والقانون
في زيارة بمكتب اللواء محمود توفيق | وزير الداخلية الجزائرى يشيد بدور أجهزة الأمن المصرية
عقوبات فيفا ضد كريستيانو رونالدو بعد طرده أمام أيرلندا
مصر تستضيف أكبر منتدى اقتصادي لاتحاد برلمانات المتوسط برئاسة أبو العينين
انتخابات النواب 2025 .. إقبال ملحوظ من الفتيات على لجنة مدرسة مصطفى يسري بمصر الجديدة
تعرف على مواعيد وأماكن مباريات منتخب مصر في كأس العرب
اجتماع القاهرة يبحث تكثيف الجهود بالتعاون مع أمريكا لإنجاح المرحلة الثانية لوقف إطلاق النار في غزة
ماذا يحدث في لجان الانتخابات بالبساتين؟.. جولة حية

عادل نصار

التقى أسامة عيد، مراسل قناة صدى البلد من القاهرة، أثناء جولته داخل إحدى اللجان الانتخابية بمنطقة البساتين، بالمواطن محمد معوض، مراجع حسابات.

وقال خلال لقائه مع أسامة عيد مراسل صدى البلد من القاهرة، خلال تغطية خاصة لانتخابات النواب 2025 مع الإعلامية سارة سامي، إن المشاركة في الانتخابات واجب وطني وحق أصيل للمواطن، مؤكداً أن الإدلاء بالصوت ليس إجراءً شكلياً بل مسؤولية حقيقية لاختيار من يمثل الشعب في المؤسسة التشريعية.

وأضاف أن عضو مجلس النواب يجب أن يتمتع بوعي عميق بطبيعة دوره، لافتًا إلى أن مهمته الأساسية تتمثل في سن القوانين ومراقبة الأداء الحكومي، وليس تقديم خدمات محلية مثل رصف الطرق أو حل مشكلات المرافق، مشدداً على أهمية التفرقة بين دور النائب ودور المحليات.

وأشار إلى أن اختيار المرشحين ينبغي أن يقوم على معايير واضحة، من بينها القدرة على فهم بنود الموازنة العامة للدولة، والميزان التجاري وميزان المدفوعات والعجز التجاري، وكيفية التعامل مع هذه الملفات الحيوية بما يحقق مصلحة الدولة والمواطن.

وأوضح أن بعض القوانين التي أثيرت مؤخراً، مثل قانون الإيجارات، تعكس جرأة تشريعية تستهدف تحقيق العدالة ومواكبة التطورات، رغم ما قد تحمله من إيجابيات وسلبيات، وهو ما يبرز أهمية اختيار نواب يمتلكون الكفاءة والقدرة على اتخاذ قرارات مؤثرة على المدى الطويل.

 وشرح معوض الإجراءات المتبعة داخل اللجنة، بدءًا من تسليم بطاقة الرقم القومي للتحقق من الهوية، ثم التوقيع في الكشف المخصص، واستلام بطاقة الاقتراع، واختيار قائمة واحدة، وتحديد عدد المرشحين الفرديين وفق المسموح به، ووضع علامة صحيحة بجوار الاختيارات، ثم إيداع البطاقة في الصندوق واستلام بطاقة الهوية مجدداً والخروج.

