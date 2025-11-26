برلمانى يشيد بحماس المواطنين للمشاركة في المرحلة الثانية للانتخابات

أشاد المهندس حسن المير عضو مجلس النواب بالتوافد الكبير للمواطنين على اللجان الانتخابية في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، واصفًا هذا التفاعل بـالإنجاز الوطني الهام الذي يعكس وعي الشعب المصري بأهمية دوره في العملية الديمقراطية وأن المشاركة المكثفة تُظهر التزام المواطنين بحقهم الدستوري ورغبتهم في التأثير على السياسات التي تمس حياتهم اليومية ومستقبل بلادهم.

وأشار " المير " فى بيان له أصدره اليوم إلى أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي كانت عاملًا رئيسيًا وراء هذا النجاح، حيث شددت القيادة على أهمية النزول والمشاركة في الانتخابات لضمان برلمان قوي يمثل طموحات المصريين ويعكس إرادتهم كما أن الدولة وفرت كافة التسهيلات للناخبين، من تجهيز اللجان إلى توفير بيئة انتخابية آمنة ومريحة، ما ساهم بشكل مباشر في ارتفاع معدلات المشاركة على نحو غير مسبوق في المرحلة الثانية.

وأكد المهندس حسن المير أن هذا التفاعل الشعبي يعكس حس المواطنة والالتزام الوطني، ويؤكد أن الشعب المصري يتفهم دوره في رسم السياسات ومراقبة عمل الحكومة من خلال البرلمان القادم مشيراً إلى أن المشاركة الكبيرة تعتبر رسالة واضحة للعالم بأن مصر دولة قوية ومستقرة، وأن مواطنيها على قدر المسؤولية في المشاركة الفاعلة في صناعة القرار الوطني.

كما أن هذا الإنجاز الانتخابي يُمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الديمقراطية في مصر، ويؤكد أن الإرادة الشعبية هي المحرك الأساسي لنجاح العملية السياسية، وأن الشعب المصري يضع مستقبل وطنه في المقام الأول.