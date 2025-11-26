قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هل تعود للسجن؟.. بلاغ ضد سما المصري لتعمدها الإساءة للرجل الصعيدي
نتنياهو يعبر عن استيائه من كثرة مثوله أمام المحكمة
الزمالك يواصل تحركاته لضم حامد حمدان رغم أزمة القيد
الجريدة الرسمية تنشر قرارا جمهوريا جديدا
وزارة الرياضة: سنوفر طائرات لنقل الجماهير لدعم المنتخب في المغرب
4.5 مليار جنيه.. الداخلية تنظف مصر من أباطرة ومهربي الكيف| شاهد
أزمة جديدة في الزمالك.. مهاجم يهدد بفسخ عقده
مدبولي: : ملتزمون بتوفير بيئة مستقرة وآمنة لجميع الشركات الجزائرية العاملة في مصر
وزير الاستثمار: نسعى لمضاعفة التبادل التجاري مع الجزائر إلى 5 مليارات دولار
رئيس الوزراء الجزائري: شراكة واعدة مع مصر لتعظيم التعاون وزيادة الاستثمارات بين البلدين
ارتفاع حصيلة العدوان على قطاع غزة إلى 69785 شهيدا و170965 مصابا
وزير الخارجية في بيروت لبحث مستجدات الأوضاع وسبل دعم لبنان خلال المرحلة الراهنة
صندوق الاستثمارات السعودي يبيع جزء من حصته في "أم القرى للتنمية والإعمار"

أطلق صندوق الاستثمارات العامة السعودي عملية بناء سجل الأوامر المسرّع لبيع جزء من حصته في شركة أم القرى للتنمية والإعمار "مسار"، عبر طرح يصل إلى 48 مليون سهم تمثل نحو 3.3% من رأسمال الشركة للمستثمرين المؤسساتيين، وذلك حسب إعلان نُشر اليوم على موقع السوق المالية السعودية.

جاء الإعلان من قبل "سيتي جروب العربية السعودية" و"الأهلي المالية" بصفتهما منسقين عالميين مشتركين، إلى جانب "المجموعة المالية هيرميس السعودية" بصفتها مدير سجل اكتتاب المؤسسات مع الجهات السابقة، نيابةً عن صندوق الاستثمارات العامة "المساهم البائع".

ولفتت الشركات في بيان نشر على "تداول" إلى اكتمال عملية بناء سجل الأوامر بنجاح لبيع جزء من حصة الصندوق، وتم تحديد سعر الطرح النهائي بمبلغ 19.8 ريال سعودي للسهم الواحد. مع تحديد السعر النهائي، يفترض أن يحصل الصندوق من عملية البيع على نحو 950.4 مليون ريال.

سيتم تنفيذ العملية عبر صفقات متفاوض عليها خارج نطاق السوق اليوم الأربعاء، على أن يتم الإعلان في اليوم نفسه عن سعر الطرح والعدد النهائي للأسهم المباعة. وبعد اكتمال العملية، ستخضع الحصة المتبقية للصندوق والبالغة نحو 16.3% من رأس المال لفترة حظر تعاقدية تمتد 90 يوماً.

صندوق الاستثمارات العامة

وزير التربية والتعليم

حقيقة ظهور فيروس ماربورج في المدارس وسر قرارات "تعليم البحيرة"| توضيح عاجل الآن

عداد الكهرباء القديم

خلال 4 أيام.. تحذير مهم لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

إمام عاشور

إعارة مع أحقية الشراء وجنسية أمريكية .. تفاصيل عرض إمام عاشور

مشغولات ذهبية

أسعار الذهب اليوم .. ومفاجأة في قيمة عيار 21 الآن

الدواجن

دون الـ 60 جنيهًا .. هبوط عنيف في أسعار الدواجن بالأسواق

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي

الحكومة: تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل فى 6 محافظات جديدة

المستشار أحمد الزند

لسه راجع من العُمرة .. حقيقة وفاة المستشار أحمد الزند

صورة أرشيفية

موعد و رابط استمارة الصف الثالث الإعدادي والأوراق المطلوبة|ماذا أعلنت المدارس؟

مجلس جامعة الأزهر

مجلس جامعة الأزهر يوجه الكليات بالاحتفاء باليوم العالمي للغة العربية

صلاة الجماعة

الأزهر: يستحب تدريب الأطفال على الذهاب للمسجد وصلاة الجماعة فيه

فتاوى

فتاوى وأحكام..كيف أتقي الله في كل شيء؟...كيف أتحكم فى سرعة الغضب؟..حكم عدم الاستيقاظ لـ صلاة الفجر كل يوم

مزودة بوضع الطيران للصحراء.. إطلاق سيارة لاند روفر ديفندر الخارقة

تحذير صحي: 8 أطعمة تبدو آمنة لكنها تدمر جهاز المناعة بصمت

وزير الدفاع وقادة الدول المشاركة يشهدون فعاليات المرحلة الرئيسية لتدريب ميدوزا 14.. وتنفيذ رمايات بالذخيرة الحية

الهجوم على شاطئ معادي وقصف جوي.. وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للتدريب المشترك ميدوزا 14

أصغر أم في التاريخ.. أنجبت بسن الخامسة

إلهام شاهين من شرم الشيخ: اعتز جدا بمسيرتي المسرحية

وزير الدفاع وقادة الدول المشاركة يشهدون فعاليات المرحلة الرئيسية لتدريب ميدوزا 14.. وتنفيذ رمايات بالذخيرة الحية

الهجوم على شاطئ معادي وقصف جوي.. وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للتدريب المشترك ميدوزا 14

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

أحمد حسن رمضان

أحمد حسن رمضان يكتبُ : آخرَ رسائلِ الوجدانِ والحنينِ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة النساء

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة والذكاء الاصطناعي.. شراكة تعيد صياغة المستقبل

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: زهوة الانتخابات الغائبة

