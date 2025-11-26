صندوق الاستثمارات السعودي يبيع جزء من حصته في "أم القرى للتنمية والإعمار"

أطلق صندوق الاستثمارات العامة السعودي عملية بناء سجل الأوامر المسرّع لبيع جزء من حصته في شركة أم القرى للتنمية والإعمار "مسار"، عبر طرح يصل إلى 48 مليون سهم تمثل نحو 3.3% من رأسمال الشركة للمستثمرين المؤسساتيين، وذلك حسب إعلان نُشر اليوم على موقع السوق المالية السعودية.

جاء الإعلان من قبل "سيتي جروب العربية السعودية" و"الأهلي المالية" بصفتهما منسقين عالميين مشتركين، إلى جانب "المجموعة المالية هيرميس السعودية" بصفتها مدير سجل اكتتاب المؤسسات مع الجهات السابقة، نيابةً عن صندوق الاستثمارات العامة "المساهم البائع".

ولفتت الشركات في بيان نشر على "تداول" إلى اكتمال عملية بناء سجل الأوامر بنجاح لبيع جزء من حصة الصندوق، وتم تحديد سعر الطرح النهائي بمبلغ 19.8 ريال سعودي للسهم الواحد. مع تحديد السعر النهائي، يفترض أن يحصل الصندوق من عملية البيع على نحو 950.4 مليون ريال.

سيتم تنفيذ العملية عبر صفقات متفاوض عليها خارج نطاق السوق اليوم الأربعاء، على أن يتم الإعلان في اليوم نفسه عن سعر الطرح والعدد النهائي للأسهم المباعة. وبعد اكتمال العملية، ستخضع الحصة المتبقية للصندوق والبالغة نحو 16.3% من رأس المال لفترة حظر تعاقدية تمتد 90 يوماً.