انطلاق 89 مدرسة جديدة العام المقبل بشراكة تاريخية مع إيطاليا.. ننشر تفاصيلها وتخصصاتها
وزير الدفاع وقادة الدول المشاركة يشهدون فعاليات المرحلة الرئيسية لتدريب ميدوزا 14.. وتنفيذ رمايات بالذخيرة الحية
الوزير يبحث مع وزيري الصناعة والداخلية والنقل الجزائريين تعزيز التعاون المشترك
البرهان: لا سلام في السودان إلا بتفكيك ميليشيا المتمردين
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 26 نوفمبر 2025
طوال العام.. السفارة الأمريكية بالقاهرة تطلق احتفالات America250
زاد العزة 81.. قافلة جديدة تحمل 10 آلاف طن مساعدات و90.000 قطعة ملابس شتوية لـ غزة
مدبولي: الهيئة العامة للرعاية الصحية قدمت أكثر من 100 مليون خدمة طبية بـ6 محافظات
هل تقدم مجلس إدارة نادي الزمالك بالاستقالة؟.. شوبير يوضح
الرقابةالمالية: 954 مليار جنيه تمويلات ممنوحة من الجهات الخاضعة للهيئة في 9 شهور
مدبولي ونظيره الجزائري يترأسان اجتماع اللجنة العليا المشتركة
وزير الكهرباء يكشف دور الطاقة الشمسية في تحقيق أمن الطاقة العالمي
اقتصاد

سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 26 نوفمبر 2025

ولاء عبد الكريم

شهدت أسعار الذهب في مصر ارتفاعا خلال تعاملات اليوم الاربعاء 26 نوفمبر 2025، مدفوعة بتقلبات الأسواق العالمية وزيادة إقبال المستثمرين على المعدن النفيس كملاذ آمن، وسط توقعات دولية باستمرار موجة الصعود خلال العام المقبل.


سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم
وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الاربعاء 26 نوفمبر 2025 نحو 6354 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم
سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الاربعاء 26 نوفمبر 2025، يسجل نحو 5560 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم
أما سعر جرام الذهب عيار 18 يسجل اليوم الاربعاء 26 نوفمبر 2025 نحو 4765 جنيهًا.

سجل سعر الجنيه الذهب 44480 جنيهًا خلال تداولات اليوم.

سعر أوقية الذهب اليوم

بلغ سعر أوقية الذهب 4157.9 جنيه للبيع و4157.2 جنيه للشراء، وهي من أهم العوامل التي تحدد اتجاه السوق المحلي.

وأكد شريف سامي، رئيس هيئة الرقابة المالية سابقًا، أهمية الذهب كملاذٍ آمن ومخزن حقيقي للقيمة، خاصة في فترات الأزمات وتقلبات الأسواق.

وأوضح “سامي” أن الذهب يُقيم عالميًا بالدولار، وبالتالي فإن تحديد سعره في السوق المصري يرتبط بشكل مباشر بالسعر العالمي وسعر صرف الجنيه.

وقال إن الاستثمار في صناديق الذهب يُعد وسيلة فعالة للتحوّط من انخفاض قيمة الجنيه، حيث يحتفظ المستثمر بسلعة تتفق الأسواق العالمية على مكانتها وقيمتها.

الجنيه الذهب جرام الذهب الاستثمار السوق المصري

