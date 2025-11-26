قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 26-11-2025

دهب
دهب
ولاء عبد الكريم

يقدّم موقع صدى البلد الإخباري أسعار الذهب اليوم الأربعاء 26-11-2025، ضمن نشرته الخدمية.
 

بورصة الذهب مباشر
سعر الذهب عالميًا الآن سجّل  4136 دولارًا

أسعار الذهب اليوم 
سعر الذهب عيار 18
سجّل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 4761 جنيهًا للشراء.

الذهب


سعر الذهب عيار 21
سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا وصل إلى 5555 جنيهًا بدون مصنعية، وتتراوح أسعار المصنعية بين 3 و8% من سعر الجرام.


سعر الذهب عيار 24

أما سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 63491 جنيها.


سعر الجنيه الذهب اليوم

وسجّل سعر الجنيه الذهب الآن في مصر 44،440 ألف جنيه.


وأكد شريف سامي، رئيس هيئة الرقابة المالية سابقًا، أهمية الذهب كملاذٍ آمن ومخزن حقيقي للقيمة، خاصة في فترات الأزمات وتقلبات الأسواق.

وأوضح “سامي” أن الذهب يُقيم عالميًا بالدولار، وبالتالي فإن تحديد سعره في السوق المصري يرتبط بشكل مباشر بالسعر العالمي وسعر صرف الجنيه.

أسعار الذهب الذهب بورصة الذهب سعر الذهب عالميًا سعر الذهب سعر الجنيه الذهب

