سعر الدولار في البنوك اليوم الأربعاء 26-11-2025

ولاء عبد الكريم

يستعرض موقع صدي البلد أسعار الدولار في البنك المركزي المصري اليوم الإربعاء26-11-2025 

سعر الدولار مقابل الجنيه 
سعر الدولار في البنك الاهلي المتحد  47.77 جنيه للشراء و47.87 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد 47.77 جنيه للشراء و47.87 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني 47.77 جنيه للشراء و47.87 جنيه للبيع.

البنك الاهلي المصري

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 47.77 جنيه للشراء و47.87 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في مصر


سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي 47.88 جنيه للشراء و47.98 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس 47.84 جنيه للشراء و47.94 جنيه للبيع.

سعر الدولار الآن 
سعر الدولار في بنك نكست 47.80 جنيه للشراء و47.90 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الشركة المصرفية 47.78 جنيه للشراء و47.88 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الافريقي 47.78 جنيه للشراء و47.88 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المصري الخليجي 47.77 جنيه للشراء و47.87 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سعر الدولار في بنك مصر 47.77 جنيه للشراء و47.87 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف الخليجي  47.77 جنيه للشراء و47.87 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل  47.77 جنيه للشراء و47.87 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة  47.77 جنيه للشراء و47.87 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الأربعاء
سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي  47.77 جنيه للشراء و47.87 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك قطر الوطني  47.77 جنيه للشراء و47.87 جنيه للبيع.

سعر الدولار البنك التجاري الدولي  47.77 جنيه للشراء و47.87 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك أبو ظبي التجاري  47.76 جنيه للشراء و47.86 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك  اتش اس بي سي  47.76 جنيه للشراء و47.86 جنيه للبيع.

سعر الدولار في التعمير والاسكان 47.75 جنيه للشراء و47.85 جنيه للبيع.

أسعار الدولار اليوم 

سعر الدولار في ميد بنك  47.75 جنيه للشراء و47.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار كريدي أجريكول  47.75 جنيه للشراء و47.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة  47.75 جنيه للشراء و47.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك تنمية الصادرات  47.75 جنيه للشراء و47.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في أبوظبي الأول  47.75 جنيه للشراء و47.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية  47.72 جنيه للشراء و47.82 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإمارات دبي 47.67 جنيه للشراء و47.77 جنيه للبيع.

