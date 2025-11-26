قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إعادة انتخاب باكستان لعضوية المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية
مطمئنا المواطنين.. خبير اقتصادي: الجنيه المصري يدخل مرحلة استقرار
انقلاب ميكروباص وإصابة 7 أشخاص بأكتوبر
طقس اليوم.. أمطار رعدية تضرب بعض المحافظات وأجواء خريفية بباقي الأنحاء
بث مباشر.. انطلاق فعاليات الملتقى الدولي لهيئة الرعاية الصحية بحضور مدبولي
سعر الدولار في البنوك اليوم الأربعاء 26-11-2025
النشرة المرورية.. كثافات متحركة وخدمات في شوارع ومحاور القاهرة والجيزة
وفاة شخص وإصابة 3 آخرين في حادث على طريق القصير – مرسى علم
مفاجأة.. روما يرغب في ضم عمر مرموش
كامل الوزير: المصانع المحلية اقتربت بشكل كبير من تحقيق توطين صناعة زجاج السيارات
وزير الصحة يزور مستشفى تركي رائد في إعادة تأهيل إصابات الحبل الشوكي
خلال 4 أيام.. تحذير هام لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة
تكنولوجيا وسيارات

بتقنيات مبتكرة ومزايا احترافية.. إليك أفضل ساعة ذكية في الأسواق

ساعة Watch X5
ساعة Watch X5
لمياء الياسين

أطلقت شركة هونر ساعة Watch X5 في الصين كجزء من تشكيلة ساعاتها الذكية وظهرت الساعة الجديدة القابلة للارتداء لأول مرة إلى جانب سلسلة الهواتف الذكية Honor 500 ، ويبلغ سعرها 449 يوانًا (حوالي 63 دولارًا). وهي متوفرة بلونين: الأبيض القمري والأسود الشبح

مواصفات ساعة Honor Watch X5
 

تتميز ساعة Watch X5 بشاشة AMOLED بقياس 1.97 بوصة بدقة 390×450 بكسل وكثافة 302 بكسل لكل بوصة. يبلغ سُمك حوافها 1.8 مم فقط، مما يُنتج نسبة شاشة إلى هيكل تبلغ 82%. تدعم الشاشة معدل تحديث 60 هرتز، تستخدم زجاجًا منحنيًا بتقنية 2.5D لمزيد من المتانة والمظهر الفاخر.


ساعة هونر X5

تتميز الساعة الذكية بهيكل بأبعاد 45.68 مم × 40.2 مم، وسمك 9.99 مم في أنحف نقطة. يزن حوالي 29 جرامًا بدون الحزام. صُنع هيكلها من سبيكة الألومنيوم في الأمام وغطاء خلفي من البولي كربونات (PC) وABS. تأتي مع أحزمة سيليكون سائلة قابلة للفك السريع. تتضمن ساعة Honor تاجًا دوارًا من الفولاذ المقاوم للصدأ لسهولة الاستخدام.

زوّدت Honor ساعة Watch X5 بمجموعة من المستشعرات، بما في ذلك مقياس الضغط الجوي، والبوصلة، والجيروسكوب، ومستشعر مغناطيسي أرضي، ومستشعر معدل ضربات القلب PPG، ومقياس التسارع. يدعم الجهاز أكثر من 120 وضعًا رياضيًا، ويتضمن ميزات مثل تسجيل المسار، وتوجيهات احترافية للتمدد، وملاحظات صوتية حول التمارين.

 كما يدعم الجهاز تصنيفي 5ATM وIP68 لمقاومة الماء والغبار، مما يجعله مناسبًا للسباحة والجري وأنشطة اللياقة البدنية العامة.

ساعة هونر X5


ساعة هونر X5
 

تعد ساعة Watch X5  مزودة بتقنية Bluetooth 5.3 لضمان استقرار الاتصالات والمكالمات،  وتشمل ميزات الصحة مراقبة معدل ضربات القلب على مدار الساعة، وتتبع تشبع الأكسجين في الدم (SpO2)، وتحليل النوم والإجهاد، وقياسات صحية بلمسة واحدة.

تدعم الساعة نظامي أندرويد 9.0 وiOS 13.0 أو أحدث، ويُشحن عبر واجهة مغناطيسية مزودة بدبوس و يوفر عمر بطارية يصل إلى 14 يومًا مع الاستخدام  وحوالي خمسة أيام مع تفعيل ميزة الشاشة الدائمة. كما تتضمن ساعة Watch X5 التحكم عن بُعد بالكاميرا، وميزات تشغيل الموسيقى، وتنبيهات الطوارئ SOS، وألعابًا صغيرة

