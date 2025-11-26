قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

انطلاق اختبارات شهري أكتوبر ونوفمبر للمرحلة الابتدائية بمعاهد مطروح الأزهرية

ايمن محمود

انطلقت، اليوم الأربعاء، بمعاهد منطقة مطروح الأزهرية، اختبارات شهري أكتوبر ونوفمبر لصفوف المرحلة الابتدائية (الثالث، والرابع، والخامس، والسادس)، وسط متابعات جادة من قيادات الأزهر بمطروح لضمان الانضباط والهدوء.

بدأت الاختبارات بمادة القرآن الكريم، والتربية الإسلامية، في المقرر الذي تم تدريسه للتلاميذ خلال الشهرين، على أن تنتهي يوم الاحد المقبل اللغة الإنجليزية والدراسات الاجتماعية.

وقام الشيخ عطية سالم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، بمتابعة سير الاختبارات ميدانياً بمعهد مطروح الإبتدائي، للتابع لإدارة مطروح التعليمية، حيث وجه تعليماته بتوفير سبل الهدوء والراحة الكاملة للتلاميذ لأداء الامتحانات بشكل جيد، مؤكداً على أهمية تهيئة المناخ المناسب للتقييم العادل والشامل لمستواهم الدراسي.

وفى وقت سابق واصلت منطقة مطروح الأزهرية فعاليات مبادرة "معًا ضد الفساد"، التي تنظمها إدارة رعاية الطلاب، بهدف ترسيخ قيم النزاهة والشفافية وتعزيز الوعي بخطورة الفساد بين طلاب المعاهد الأزهرية.

وتأتي هذه الجهود التثقيفية تحت رعاية الشيخ عطية سالم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، وإشراف محمود الحلبي، مدير عام العلوم الثقافية ورعاية الطلاب، ومتابعة حاتم النجار، مدير إدارة رعاية الطلاب، وبتنسيق من الأستاذة أماني عبد المنعم.

وتميزت الفعاليات بدمج الجانب التوعوي والتطبيقي؛ حيث شملت تنظيم ندوات تثقيفية مكثفة، بالإضافة إلى تنفيذ طلاب المعاهد بأنفسهم لأبحاث تبين خطورة الفساد وتأثيره السلبي على مسيرة التنمية الشاملة والاقتصاد الوطني.

وركزت الأنشطة على بيان الأبعاد الشرعية والأخلاقية لمكافحة الفساد، محفزةً الطلاب ليكونوا شركاء فاعلين في حماية مجتمعهم.

مطروح محافظة مطروح اخبار محافظة مطروح اخبار المحافظات ازهر مطروح

