المعهد العالي للعلوم الإدارية يدشّن المؤتمر العلمي الإقليمي الأول بسوهاج

دشّن المعهد العالي للعلوم الإدارية بسوهاج، اليوم، فعاليات المؤتمر العلمي الإقليمي الأول، وسط حضور رسمي وأكاديمي بارز، تقدمه الدكتور محمد عبدالهادي نائب محافظ سوهاج، وعدد من القيادات التنفيذية، إلى جانب حضور واسع من الباحثين والخبراء وطلاب الكليات والمعاهد المتخصصة.

ويأتي المؤتمر في إطار خطة المعهد لتعزيز الدور المجتمعي للبحث العلمي وربط نتائجه بمتطلبات التنمية المحلية في أقاليم الصعيد.

انطلاقة جديدة

وأكد الدكتور محمد عبد الهادي، أن تنظيم هذا المؤتمر يُعد انطلاقة جديدة للمعهد نحو تحقيق تأثير فعلي في قضايا المجتمع، موضحًا أن المؤتمر يناقش عددًا من القضايا الملحّة، أبرزها تطوير منظومة العمل الإداري، دعم الابتكار في إدارة الموارد، رفع كفاءة الخدمات الحكومية، وتحليل التغيرات الاقتصادية وانعكاسها على سوق العمل.

ولفت إلى دعم المحافظة الكامل للفعاليات العلمية التي تسهم في نشر المعرفة وتطوير مهارات الشباب، وأن المؤتمرات العلمية تمثل أحد أهم أدوات صناعة الوعي، وتقديم مقترحات عملية يمكن دمجها في خطط التنمية على أرض الواقع.

كما أثنى "عبدالهادي" على الجهود التي يبذلها المعهد في تجهيز شباب مؤهل لمتطلبات سوق العمل، موضحًا أن المعهد سيعمل على صياغة جميع التوصيات التي ستخرج بها الجلسات، ليتم رفعها للمحافظة والجهات التنفيذية.

وأشار الدكتور محمد حسين برسي، عميد المعهد العالي للعلوم الإدارية بسوهاج، إلى أن اختيار عنوان المؤتمر ومحاوره جاء بعد دراسة احتياجات المنطقة وما تواجهه من تحديات في إدارة المؤسسات، وتطوير الخدمات، والتحول الرقمي.

وأضاف: "نحن لا نقدّم مجرد أوراق بحثية، بل نطرح حلولًا قابلة للتنفيذ، تستند إلى رؤية علمية واضحة، تستهدف تحسين جودة الإدارة المحلية والبنية المؤسسية في سوهاج والمحافظات المجاورة".

واستكمل قائلًا:" نسعى إلى إعداد جيل قادر على قيادة المؤسسات بأساليب علمية متقدمة، وقادر على التعامل مع التحديات الحديثة، سواء في القطاعين الحكومي أو الخاص".

جدير بالذكر أن محاور الجلسة الأولى بالمؤتمر، والتي كانت بإدارة الاستاذ الدكتور رضا صالح عبدالباقي، كالآتي:" الوضع الحقيقي للمعاهد والجامعات في محافظات الصعيد- التحديات المؤسسية والإدارية- ضعف الإقبال الطلابي في بعض التخصصات- التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تؤثر على العملية التعليمية".