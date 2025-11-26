قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الزمالك يعلن استعداده لمواجهة كايزر تشيفز في الكونفدرالية
غيابات مؤثرة تضرب الزمالك قبل موقعة كايزر تشيفز في الكونفدرالية
هل تعود للسجن؟.. بلاغ ضد سما المصري لتعمدها الإساءة للرجل الصعيدي
نتنياهو يعبر عن استيائه من كثرة مثوله أمام المحكمة
الزمالك يواصل تحركاته لضم حامد حمدان رغم أزمة القيد
الجريدة الرسمية تنشر قرارا جمهوريا جديدا
وزارة الرياضة: سنوفر طائرات لنقل الجماهير لدعم المنتخب في المغرب
4.5 مليار جنيه.. الداخلية تنظف مصر من أباطرة ومهربي الكيف| شاهد
أزمة جديدة في الزمالك.. مهاجم يهدد بفسخ عقده
مدبولي: : ملتزمون بتوفير بيئة مستقرة وآمنة لجميع الشركات الجزائرية العاملة في مصر
وزير الاستثمار: نسعى لمضاعفة التبادل التجاري مع الجزائر إلى 5 مليارات دولار
رئيس الوزراء الجزائري: شراكة واعدة مع مصر لتعظيم التعاون وزيادة الاستثمارات بين البلدين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

المعهد العالي للعلوم الإدارية يدشّن المؤتمر العلمي الإقليمي الأول بسوهاج

جانب من المؤتمر بسوهاج
جانب من المؤتمر بسوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

دشّن المعهد العالي للعلوم الإدارية بسوهاج، اليوم، فعاليات المؤتمر العلمي الإقليمي الأول، وسط حضور رسمي وأكاديمي بارز، تقدمه الدكتور محمد عبدالهادي نائب محافظ سوهاج، وعدد من القيادات التنفيذية، إلى جانب حضور واسع من الباحثين والخبراء وطلاب الكليات والمعاهد المتخصصة.

ويأتي المؤتمر في إطار خطة المعهد لتعزيز الدور المجتمعي للبحث العلمي وربط نتائجه بمتطلبات التنمية المحلية في أقاليم الصعيد.

انطلاقة جديدة

وأكد الدكتور محمد عبد الهادي، أن تنظيم هذا المؤتمر يُعد انطلاقة جديدة للمعهد نحو تحقيق تأثير فعلي في قضايا المجتمع، موضحًا أن المؤتمر يناقش عددًا من القضايا الملحّة، أبرزها تطوير منظومة العمل الإداري، دعم الابتكار في إدارة الموارد، رفع كفاءة الخدمات الحكومية، وتحليل التغيرات الاقتصادية وانعكاسها على سوق العمل.

ولفت إلى دعم المحافظة الكامل للفعاليات العلمية التي تسهم في نشر المعرفة وتطوير مهارات الشباب، وأن المؤتمرات العلمية تمثل أحد أهم أدوات صناعة الوعي، وتقديم مقترحات عملية يمكن دمجها في خطط التنمية على أرض الواقع.

كما أثنى "عبدالهادي" على الجهود التي يبذلها المعهد في تجهيز شباب مؤهل لمتطلبات سوق العمل، موضحًا أن المعهد سيعمل على صياغة جميع التوصيات التي ستخرج بها الجلسات، ليتم رفعها للمحافظة والجهات التنفيذية.

وأشار الدكتور محمد حسين برسي، عميد المعهد العالي للعلوم الإدارية بسوهاج، إلى أن اختيار عنوان المؤتمر ومحاوره جاء بعد دراسة احتياجات المنطقة وما تواجهه من تحديات في إدارة المؤسسات، وتطوير الخدمات، والتحول الرقمي.

وأضاف: "نحن لا نقدّم مجرد أوراق بحثية، بل نطرح حلولًا قابلة للتنفيذ، تستند إلى رؤية علمية واضحة، تستهدف تحسين جودة الإدارة المحلية والبنية المؤسسية في سوهاج والمحافظات المجاورة".

واستكمل قائلًا:" نسعى إلى إعداد جيل قادر على قيادة المؤسسات بأساليب علمية متقدمة، وقادر على التعامل مع التحديات الحديثة، سواء في القطاعين الحكومي أو الخاص".

جدير بالذكر أن محاور الجلسة الأولى بالمؤتمر، والتي كانت بإدارة الاستاذ الدكتور رضا صالح عبدالباقي، كالآتي:" الوضع الحقيقي للمعاهد والجامعات في محافظات الصعيد- التحديات المؤسسية والإدارية- ضعف الإقبال الطلابي في بعض التخصصات- التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تؤثر على العملية التعليمية".

سوهاج اخبار محافظة سوهاج الكوثر نائب محافظ سوهاج المعهد العالي للعلوم الإدارية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

حقيقة ظهور فيروس ماربورج في المدارس وسر قرارات "تعليم البحيرة"| توضيح عاجل الآن

عداد الكهرباء القديم

خلال 4 أيام.. تحذير مهم لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

إمام عاشور

إعارة مع أحقية الشراء وجنسية أمريكية .. تفاصيل عرض إمام عاشور

مشغولات ذهبية

أسعار الذهب اليوم .. ومفاجأة في قيمة عيار 21 الآن

الدواجن

دون الـ 60 جنيهًا .. هبوط عنيف في أسعار الدواجن بالأسواق

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي

الحكومة: تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل فى 6 محافظات جديدة

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الجريدة الرسمية تنشر قرارا جمهوريا جديدا

المستشار أحمد الزند

لسه راجع من العُمرة .. حقيقة وفاة المستشار أحمد الزند

ترشيحاتنا

بيطرى الأقصر يحصن 19892 رأس حيوان ويكثف الحملات لمواجهة الأمراض الوبائية

بيطرى الأقصر يحصن 19892 رأس حيوان ويكثف الحملات لمواجهة الأمراض الوبائية

اسعاف - ارشيفية

إصابة شخصين في انقلاب سيارة ربع نقل بترعة بأسوان

حادث تصادم

عودة الحركة المرورية لطبيعتها أسفل كوبري قليوب بعد انقلاب ميكروباص

بالصور

ضبط 10 طن لحوم مجمدة ودواجن مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية بالعاشر من رمضان

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

مزودة بوضع الطيران للصحراء.. إطلاق سيارة لاند روفر ديفندر الخارقة

لاندروفر ديفندر
لاندروفر ديفندر
لاندروفر ديفندر

تحذير صحي: 8 أطعمة تبدو آمنة لكنها تدمر جهاز المناعة بصمت

جهاز المناعة
جهاز المناعة
جهاز المناعة

وزير الدفاع وقادة الدول المشاركة يشهدون فعاليات المرحلة الرئيسية لتدريب ميدوزا 14.. وتنفيذ رمايات بالذخيرة الحية

وزير الدفاع وقادة الدول المشاركة يشهدون فعاليات المرحلة الرئيسية لتدريب ميدوزا 14
وزير الدفاع وقادة الدول المشاركة يشهدون فعاليات المرحلة الرئيسية لتدريب ميدوزا 14
وزير الدفاع وقادة الدول المشاركة يشهدون فعاليات المرحلة الرئيسية لتدريب ميدوزا 14

فيديو

أصغر أم في التاريخ

أصغر أم في التاريخ.. أنجبت بسن الخامسة

إلهام شاهين في شرم الشيخ

إلهام شاهين من شرم الشيخ: اعتز جدا بمسيرتي المسرحية

وزير الدفاع وقادة الدول المشاركة يشهدون فعاليات المرحلة الرئيسية لتدريب ميدوزا 14

وزير الدفاع وقادة الدول المشاركة يشهدون فعاليات المرحلة الرئيسية لتدريب ميدوزا 14.. وتنفيذ رمايات بالذخيرة الحية

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للتدريب المشترك ميدوزا 14

الهجوم على شاطئ معادي وقصف جوي.. وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للتدريب المشترك ميدوزا 14

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

أحمد حسن رمضان

أحمد حسن رمضان يكتبُ : آخرَ رسائلِ الوجدانِ والحنينِ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة النساء

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة والذكاء الاصطناعي.. شراكة تعيد صياغة المستقبل

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: زهوة الانتخابات الغائبة

المزيد