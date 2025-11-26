مصر تطلق مشروعا صناعيا لإنتاج المضخات والمحركات الكهربائية بالتكنولوجيا الإيطالية.. فوائد اقتصادية كبيرة

يأتي مشروع تصنيع المضخات والمحركات الكهربائية في مصر بالشراكة مع شركات إيطالية رائدة ضمن رؤية الدولة لتعزيز الصناعة المحلية وتقليل الاعتماد على الواردات، ودعم المشروعات القومية الكبرى مثل مبادرة «حياة كريمة».

ويهدف المشروع إلى نقل التكنولوجيا الحديثة وتدريب الكوادر المصرية، بما يسهم في رفع جودة الإنتاج وزيادة الطاقة التصنيعية، ويفتح المجال للتوسع في الأسواق المحلية والإقليمية والأفريقية.

ومن جانبه، أكد المحلل الاقتصادي إسلام الأمين أن المشروع يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز الصناعة المحلية وتقليل الاعتماد على الواردات، مشيرًا إلى أن تصنيع المضخات محليًا سيساهم في توفير احتياجات السوق المصري بشكل أسرع وأكثر كفاءة.

وأضاف الأمين في تصريحات لـ “صدى البلد”، إلى أن نقل التكنولوجيا الإيطالية وتدريب العمالة المصرية سيسهم في رفع مستوى الإنتاجية والجودة، ما يجعل القطاع قادرًا على المنافسة عالميًا وفتح أسواق تصديرية جديدة.

وأوضح أن المشروع سيعود بفوائد اقتصادية كبيرة على مصر، من خلال تعزيز فرص التشغيل للشباب وزيادة الاستثمارات الصناعية، بما يدعم النمو الاقتصادي ويعزز مكانة مصر الصناعية إقليميًا ودوليًا.